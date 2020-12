Jste první. To je určitě důvod ke spokojenosti. Přesto se asi neubráníte pocitu, že poslední dva zápasy (Prostějov 0:1, Varnsdorf 0:0) měly pro Hradec dopadnout rozhodně lépe…

S Prostějovem jsme si vytvořili spoustu gólových příležitostí. S Varnsdorfem ne. Čeká nás ale ještě čtrnáct utkání, což je velká porce.

Náskok v čele mohl být luxusnější. Jsou už tyhle myšlenky z hlavy pryč?

Jsme si vědomi, kde jsme mohli být, kdybychom tyhle dva zápasy zvládli, ale zároveň jsme si vědomi i obrovské vyrovnanosti druhé ligy. O překvapení není nouze. Musíme myslet pozitivně a užívat si, že je to velmi dobře rozjeté.

Co herní progres. Cítíte ho?

Podle mě nastal velký posun. Kromě zápasu s Duklou jsme byli vždy lepším a fotbalovějším týmem. Od toho se musíme odrazit a těžit z toho i dál.

Tahle sezona má být z druholigového hlediska vaším vrcholem u mužstva. Potvrdilo, že je mnohem vyzrálejší?

Příchodem Pavla Dvořáka či Jakuba Rady jsme získali ještě více na zkušenostech. Ty se hodí vždycky. Přínosem bylo i angažování mladého Vašulína. Konkurence se zvýšila a zlepšila se i kvalita naší hry.

Podzim rozdělila covidová přestávka. Jak těžké bylo s týmem pracovat v tomto období? De facto jste nevěděli, kdy se znovu začne hrát…

Už jsme to zažili na jaře. Nebylo jednoduché nastavit tréninkový proces, ale zvládli jsme to. Měli jsme i ve druhé půlce podzimu dostatek sil. Během pauzy se navíc někteří hráči uzdravili, takže jak se říká: všechno zlé je k něčemu dobré. Nemuseli jsme řešit žádné velké problémy se sestavou.

Tohle sedí zejména na Vašulína, který dlouho laboroval se zraněným kotníkem. Uplatní na něho klub opci?

Určitě. Mě o svých kvalitách přesvědčil.

V září se hodně řešil případný odchod Adama Vlkanovy do ostravského Baníku. Z toho sešlo. Samotný hráč byl rozladěný. Bylo obtížné vrátit mu správnou motivaci?

Vliv to na něho mělo. Samozřejmě jsme to spolu probírali. Má ve smlouvě klauzuli, která nebyla splněna. Tak to prostě je. Nosil to v sobě. To je jasné. Pár dní to trvalo, ale pak zase šlapal. Ještě mu není třicet, určitě se nejednalo o poslední prvoligovou nabídku. Výkony na hřišti potvrzuje, proč je tak cenným zbožím. Patří mezi tahouny našeho týmu. Jsem hrozně rád, že to hodil za hlavu a dělal všechno pro to, aby byl Hradec tam, kde zatím je.

V tomto směru lze zmínit rovněž Pavla Dvořáka, nejvýraznější letní posilu, že?

Roli jednoho z lídrů jednoznačně naplňoval. Nejen v zápasech, ale i v tréninkovém procesu. Spoluhráči se od něho mají co učit. Skvělý přístup, v zápasech pak klid, rozvaha, individuální dovednosti, umí střílet góly a připravovat šance. Vrátil se domů. Do klubu, který ho vychoval. Zklidnění v předfinální fázi jsme potřebovali jako sůl, on tohle očekávání splnil na sto procent.

V říjnu došlo k hráčskému transferu. Do Teplic zamířil Robert Jukl, opačným směrem se vydal zkušenější Petr Kodeš. Vyplatil se Hradci jeho příchod?

Kodeše jsem znal. Věděl jsem, jaký má charakter a schopnosti. Jde o hráče s vítěznou mentalitou. Typologicky je podobný jako Robert Jukl, je ke všemu zkušenější. Umí na sebe vzít roli tvůrce hry a dostat se do zakončení. K tomu by se měl propracovat i Jukl a ukázat, že může být platným hráčem v první lize.

Příjemným překvapením byly výkony útočníka Erika Prekopa. Souhlasíte?

Erik dal pět gólů. Taky chvíli trvalo, než si po příchodu ze Slovenska zvykl. Bylo období, kdy nehrál podle našich představ. Tohle je pro něho povzbuzení do další práce. Emočně je nastavený tak, že nikdy nechce nic prohrát. To je pro nás jenom dobře.

Bude Hradec v zimní přestávce posilovat?

Hlavně si přeju, aby se dali do kupy hráči, kteří mají momentálně zdravotní problémy. S Varnsdorfem dostal kolenem do hlavy Vlkanova, Mejdra odvezla s poraněným kotníkem sanitka. Delší dobu už absentuje Rada. A co se týče posilování, velký pohyb v kádru nepředpokládám. Kluci si už na sebe zvykli, stále se chtějí zlepšovat, mají před sebou jasný cíl.

Na druhé pozici je s dvoubodovou ztrátou Líšeň, s níž jste ještě nehráli. Překvapuje vás, že je zrovna tenhle tým takhle vysoko?

Co mám zprávy, tak tam panuje rodinná atmosféra. Loni byli nováčkem, a když jsme tam hráli, tak bylo strašně vidět, jak si ti kluci druhou ligu užívají. Nezaujala ale jen Líšeň. Vylétlo Ústí nad Labem, Prostějov. Soutěž je i z tohoto důvodu otevřená. Překvapivých výsledků byla spousta. A lze to očekávat i na jaře.

Ještě nejste ani v půli cesty. Budete v odvetách čelit velkému tlaku?

Všichni jsme snili, abychom to takhle rozjeli. Pohled je to příjemný. Teď si malinko odfoukneme a v lednu na to zase vletíme. Bude to chtít čisté hlavy.