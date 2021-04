Šest. Přesně tolik zápasů v řadě již fotbalisté MFK Chrudim nepoznali ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE přemožitele. Na jaře přidali po výhře na Žižkově tentokrát bod z půdy posledního Táborska, remízu 1:1 zachraňoval střídající Tomáš Dostálek, který premiérovou trefou v letošní sezoně zařídil pro Chrudim čtyřiadvacátý bod do tabulky F:NL.

Správný žolík

Nevýrazný první poločas, se kterým nebyli trenéři vůbec spokojeni. A po deseti minutách půle druhé za bezbrankového stavu došlo na trojité střídání a tím pádem přišla šance i pro Tomáše Dostálka. „Trenér nám říkal, že nejspíš hned na začátku druhého poločasu udělá trojí střídaní a taky se tak stalo. Jsem rád, že jsem po delší době odehrál trochu víc minut a pomohl brankou alespoň k bodu, takže z mého pohledu spokojenost. Celkově remízu určitě bereme,“ popisoval své pocity krátce po utkání zkušený fotbalista.

V Táborsku rozhodně nešlo o lehké utkání, které bylo, dle názoru chrudimského záložníka, ještě těžší než první jarní duel na Žižkově. „Za mě kvalitní soupeř, i když tabulkově to možná nevypadá, tak paradoxně byl tento zápas daleko těžší, než třeba na Žižkově. Ale to je klasika,“ pousmál se Dostálek. „Osobně si myslím, že se zachrání a že se v Táboře soupeřům na jaře bude vyhrávat velmi těžko,“ předpovídá.

Chrudimští na jihu Čech inkasovali gól z pokutového kopu a museli nepříznivý stav dohánět. Vyrovnávací branka z kopačky Tomáše Dostálka přišla patnáct minut před koncem. „Dobrou práci na pravé straně odvedl Jarda Hlavsa, který posunul míč na Láďu Mužíka. Ten odcentroval a já na přední tyči tečoval před brankařem,“ komentoval svoji trefu dvaatřicetiletý hráč.

Spolu se střídajícím Hlavsou a Korejcem Ju dostali po závěrečném hvizdu od kouče pochvalu. „Osobně jsem rád, že jsem po delší době naskočil aspoň na půlhodinku a branka už je takový bonus. Hlavně, že jsme protáhli šňůru neporazitelnosti, to je to hlavní,“ upřednostnil týmové věci Dostálek.

V neděli čeká chrudimské fotbalisty další venkovní duel, představí se na půdě posledního Vyšehradu. A v kabině očekávají totožný zápas. „Na Vyšehradě to bude podobné, soupeř nažhavený, důrazný, nebude to opět nic lehkého, ale my jsme také na vlně a věřím, že z Prahy přivezeme všechny tři body,“ prohlásil Tomáš Dostálek.