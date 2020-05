Jaké mají fotbalisté z regionu cíle pro zbytek sezony?

Pardubice: Chceme výš (rozuměj do ligy), netají v klubu. Je to dobře, ambice musí být. Pardubičtí mají navíc jednu velkou výhodu. Byť vedou tabulku, stále se s nimi úplně nepočítá. Všeobecně je tak nějak dané, že první místo urve bohaté Brno, možná Dukla Praha. Tenhle motor nedůvěry už mnoha týmům pomohl k velkým věcem. Uvidí se však, jak Pardubice zvládnou tlak možného triumfu. Bývá to hodně těžké…

Hradec: Výkony v přípravě byly takové neučesané. Jak by řekl slavný trenér Dušan Uhrin, kouč vicemistrů Evropy z roku 1996, byly bez mr… To se musí změnit, je potřeba přidat na účinnosti. Jinak Votroci zapadnou, špice tabulky je totiž našlapaná. O postup a dvě barážová místa se hlásí minimálně šest zájemců.

Chrudim: Výrazně posílila v zákulisí, šéf Tomáš Linhart se dostal do Ligového výboru Ligové fotbalové asociace. To je velká výhra, navíc přišla na úkor Richarda Jukla, ředitele Hradce. Teď ještě ukázat na hřišti, že slušné výsledky nejsou náhoda. Mělo by to být v klidu, sestup nehrozí, o patro níž zahučí Sokolov.