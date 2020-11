Chrudim nakonec inkasovala dvakrát po brejkových situacích soupeře, což Ladislava Mužíka silně rozezlilo: „Porážka bolí hrozně, zápas jsme si prohráli sami,“ čílil se. Chrudim měla v zápase větší množství vyložených příležitostí, i z toho důvodu tato bodová ztráta proti Prostějovu velmi mrzí.

„Před zápasem bychom brali i remízu, my jsme ale měli na to, abychom vyhráli. Dostáváme zbytečné góly, nedáváme šance. V první půli jsme netrefili prázdnou bránu, to je neomluvitelné,“ konstatoval Ladislav Mužík.

8. KOLO: Chrudim – Prostějov 1:2

Fakta – branky: 58. Mužík – 6. Matoušek, 65. Bialek. Poločas: 0:1. Rozhodčí: Vojkovský – Melichar, Lakomý. ŽK: 0:3. Hráno bez diváků.

MFK Chrudim: Mrázek – Vencl, Fofana, Hlavsa (71. Řezníček, 82. Látal) – Mužík, Kesner, Verner, Breda (71. Krištof), Sokol – Rybička, Ju.

1. SK Prostějov: Mucha – Šmehyl, Bala, Bialek, Sečkář – Kopřiva (90+3. Stříž), Spáčil, Jurásek (82. Langer) – Matoušek (71. Píchal), Zikl (71. Rolinc), Zapletal.



Další výsledky: Hradec Králové - Ústí nad Labem 5:1, Jihlava – Blansko 1:4, Táborsko – Varnsdorf 1:2, Vyšehrad – Třinec 0:2, Viktoria Žižkov – Líšeň 3:1, Vlašim – Dukla Praha 1:0.



Tabulka:

1. Hradec Králové 8 6 2 0 16:6 20

2. V. Žižkov 8 5 0 3 14:9 15

3. Prostějov 8 4 3 1 12:7 15

4. Líšeň 8 4 3 1 14:10 15

5. Ústí nad Labem 8 4 2 2 13:13 14

6. Vlašim 8 3 2 3 14:12 11

7. Dukla Praha 8 2 4 2 13:10 10

8. Chrudim 8 3 1 4 9:7 10

9. Varnsdorf 8 2 4 2 7:9 10

10. Blansko 8 2 3 3 11:13 9

11. Jihlava 8 2 2 4 16:17 8

12. Táborsko 8 2 2 4 8:10 8

13. Třinec 8 2 1 5 11:17 7

14. Vyšehrad 8 0 1 7 1:19 1