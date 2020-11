Přestože se jedná o souboj sedmého s osmým týmem tabulky s deseti body na kontě, o favoritovi není pochyby. To potvrzuje i kapitán a opora chrudimského výběru Ondřej Kesner, který věří, že se jeho spoluhráčům podaří z horké půdy Dukly přivézt minimálně remízový bod.

Po zápase s Prostějovem jedete ve středu na Duklu, bylo dost času rozebrat si chyby?

Sice teď jdou zápasy v rychlém sledu po sobě, ale utkání proti Prostějovu jsme si stačili rozebrat hned v pondělí. Něco jsme si k tomu řekli, ukázali si chyby a teď už se plně soustředíme na zápas s Duklou.

Poslední výjezd na Julisku dobře nedopadl, na druhou stranu Dukla není v dobrém rozpoložení. Jaký zápas očekáváte?

Rozhodně očekávám velmi těžký zápas. Dukla bude určitě chtít odčinit zaváhání z minulého kola, to samé ale platí i pro nás. Je pravda, že asi v úplně ideálním rozpoložení teď nejsou, ale stejně se rozhoduje až na hřišti. Dopředu si netroufnu říci, jak by mohl zápas vypadat, uvidíme přímo až na hřišti.

Co bude podle vás pro úspěch klíčové?

Podle mého musíme předvést výkon na hranici svých možností, plnit taktické pokyny a vyhnout se chybám, kterých jsme se v minulých zápasech dopustili. Pak věřím, že jsme schopni na Dukle bodovat.

Soupeře jste jistě analyzovali, čím to, že se mu zatím nevede?

Zatím se jim asi nevede tak, jak by si představovali. Možná je to i tím, že jim v létě odešlo pár opor, ale osobně stále považuji Duklu za jeden z nejlepších týmů v soutěži a myslím, že ještě promluví do boje o postup. Své problémy ale určitě mají a uvidíme, zda se nám podaří využít jejich slabších stránek a získat nějaký bod do tabulky.

Tabulka je nesmírně vyrovnaná, po kvalitním startu jste rázem jen tři body od sestupových příček. Bude tato sezona se čtrnácti členy velmi atypická?

Myslím, že ano. Letošní sezóna bude podle mého vyrovnaná do posledního kola a každý bod se bude na konci počítat. Bylo by proto fajn urvat nějaký ten bodík i na Dukle, určitě se o to pokusíme.