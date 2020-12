Nejnáročnější sezona? Boj o záchranu? Ale kdeže! Chrudim šokovala celou FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU, patří ji čtvrtá pozice a může se dokonce pyšnit, společně s Hradcem Králové, nejlepší obranou celé soutěže! Rukopis trenéra Jaroslava Veselého je znatelný a fanoušci se mohou jen těšit, co Chrudim předvede na jaře.

Brankáři

LUKÁŠ MRÁZEK 1

Vše začíná od brankáře. Zkušený gólman odchytal všechny minuty, inkasoval jen devět branek a má na kontě šest nul, čímž se řadí na první místo celé soutěže. Jen tak dál.

Obránci

PETR DRAHOŠ 1

V předchozích dvou druholigových sezonách mu místo v základu patřilo nepravidelně, i díky změně rozestavení to ale již neplatí. Je jistější, nedělá chybya je jedním z důležitých strůjců fantastickéhopodzimu.

AHMED FOFANA 2

Africký obránce se v českých soutěžích stále rozkoukává. Dokáže se však již vyvarovat individuálních chyb a ve svém věku stále ukazuje, že má v sobě velký potenciál.

DOMINIK HAŠEK 1

Zřejmě nejlepší nákup. Hašek pozvedl kraje obrany Chrudimi dokonale, dokonce si připsal i jednu vítěznou branku.

JAROSLAV HLAVSA 2-

Pochvalu zaslouží i tento krajní zadák. Během sezony sice několik chyb vytvořil, snažil se ale podporovat i ofenzívu a místo v chrudimské sestavě mu tak patří právem.

DENIS KRIŠTOF 2

Z jasného náhradníka se během podzimu vypracoval až do základní sestavy, kde odváděl kvalitní práci. Stále má na čem pracovat, i tak ale vykazuje, vůči prvnímu působení v Chrudimi, výrazné zlepšení.

ONDŘEJ VENCL 1-

Po neúspěšné zkoušce na Slovensku ukázal, že je v Chrudimi platným hráčem. Jako klasický stoper dokáže uplatnit svůj důraz a i za ním jde řada ubráněných akcí soupeřů.

VOJTĚCH ŘEZNÍČEK 2

Jeho podzim byl limitován zraněním, jinak by minut bylo mnohem více. Další „místní“ hráč, který ukazuje, že druhá liga mu není cizí.

MICHAL TRÁVNÍČEK 1-

Také Michala Trávníčka trápily zdravotní patálie, jinak by měl ve svých statistikách více odehraných minut. Když nastoupil, nezklamal.

Záložníci

DAVID BREDA 4

Zřejmě největší zklamání chrudimského podzimu. Přišel jako hvězda, která má dávat góly, jenže opak byl pravdou. Bylo na něm vidět, jak moc chce, jenže mu nebylo přáno. Trefil se jen jednou, v posledních zápasech už střídal na závěrečné minuty. Uvidíme, musíme jen věřit v mnohem vydařenější jarní část.

TOMÁŠ DOSTÁLEK 3

Nejzkušenější fotbalista Chrudimi co se týče odehraných minut paběrkoval, přesto je to kvalitní hráč, který dokáže po svém příchodu hrozit. Za 160 odehraných minut však žádnou brankou nepřispěl.

JAN HAVLENA 3-

Mladý talentovaný záložník tápe i v Chrudimi, zdá se, že ani tento restart mu nevychází. Prostoru dostal minimálně, nic zázračného však neukázal.

ONDŘEJ KESNER 1

Kapitán par excellence. Obětavý, vůdčí typ, který umí i skórovat. Kesnerovi byste v jeho hře vytýkali jen minimum věcí, patří k hlavním oporám čtvrtého týmu tabulky.

PAVEL SOKOL 1

Další vydařený letní příchod. Pavel Sokol se velmi rychle propracoval do základní sestavy, na levé záloze je neomylný. Nebojí se bránit i podpořit útok, jeho přihrávky často připravily důležité branky. Klobouk dolů.

MIROSLAV VERNER 1

Náhradu za Sixtu? Ideální. Verner doposud ve druhé lize střídal angažmá, teď to však vypadá, že v Chrudimi mu to dokonale sedí. V pozici defenzivního záložníka zapadl do jedenáctky velmi dobře a je nedílnou součástí úspěchu.

Útočníci

KANG-HJON JU 1-

Přišel v průběhu sezony na hostování z Liberce, nástup měl senzační. Dal gól v poháru i v lize, navíc si vypracoval další šance. Nakonec byl vytlačen ze sestavy Petrem Rybičkou, když ale na hřiště přijde, je vždy vidět. V Chrudimi si tak mohou přát, že tohoto korejského útočníka i do jarní části sezony.

LADISLAV MUŽÍK 1

Potlesk vestoje. Po odchodu Daniela Vašulína se role lídra týmu zhostil se vší parádou. Výsledkem je sedm nastřílených branek a pozice nejlepšího střelce celé soutěže, společně s Jaroslavem Málkem z Líšně. Myslím si, že jeho kmenový klub z Pardubic si nad formou ofenzivního talentu mnou ruce.

PETR RYBIČKA 2

Hráč, který byl zvyklý dávat góly a měl zastoupit Vašulína, zatím po stránce branek zaostává. Trefil se jen dvakrát. Přesedlal ale do jiné role - často připravuje velké množství šancí pro své spoluhráče a na hrotu si s Mužíkem parádně rozumí. Před podzimem se na něj ptaly ligové kluby, uvidíme, jaký zájem bude teď v zimě.

Pro malé množství odehraných minut nehodnoceni: Simon Zíma, Jan Nikodem a David Látal.