Po odchodu Daniela Vašulína do Hradce Králové měli před letošní sezonou obavy. V kádru jediného klasického hrotového útočníka Petra Rybičku a starost z nevýrazné produktivity. Nic z toho se ale nepotvrdilo. Rozstřílel se záložník Ladislav Mužík, kterému to na hrotu velmi sedělo a v kooperaci s Rybičkou předváděli impozantní výkony. K tomu se přidal ještě Korejec Ju, který bude v Chrudimi pokračovat i na jaře. Tajenka se nadále zamotává, v přípravě totiž svými výkony uchvátil i dorostenec David Látal. Z toho má trenér Jaroslav Veselý před prvním jarním zápasem ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE pořádně zamotanou hlavu.

Útočný rébus

Zatímco na začátku podzimu bylo o pozici útočníka číslo jedna v chrudimském dresu jasno, teď je to přesně naopak. Trenér Veselý má totiž z čeho vybírat.

Možnosti? Na zkoušce v Pardubicích neuspěl sedmigólový podzimní střelec Ladislav Mužík a v přípravě už znovu aktivně pálil za Chrudim. Spolu s Rybičkou mu to na podzim navíc velmi klapalo. Vítr do útočných řad vnesl i příchod korejského forvarda Ju, navíc se ve velmi dobrém světle ukázal mladičký David Látal.

„Myslím si, že jsme se oproti létu posunuli dopředu, bude velký rébus vybrat, koho postavit. Všichni čtyři dávají góly, v přípravě byli nebezpeční, v utkání si můžeme pomoci i kvalitním střídáním. Jsou to příjemné starosti,“ culil se trenér Chrudimi Jaroslav Veselý.

Zdravá konkurence, která v Chrudimi v útočných řadách, je prospěšná i samotným hráčům. „Konkurence je potřeba, tak to ve fotbale prostě chodí,“ přijal přetlak v chrudimském útoku Petr Rybička. Na spolupráci s Ladislavem Mužíkem během podzimní části si nemůže stěžovat. „S Láďou jsme si na podzim sedli, tak doufám, že to bude pokračovat i na jaře. Samozřejmě je to pro nás velká posila do ofenzívy,“ pochvaloval si jeho návrat ze sousedních Pardubic, kde neuspěl na zkoušce.

Na branky Ladislava Mužíka Chrudimští spoléhali během celého podzimu, posun z kraje zálohy na hrot útoku byl tím ideálním řešením. S jeho službami a kvalitou počítá trenér Veselý i do jarní části a je velmi pravděpodobné, že v úvodním vystoupení proti Žižkovu bude hrát právě on ve zmíněném rébusu prim.

Sám Mužík si ve dvaadvaceti letech na šanci v nejvyšší soutěži rád počká. „Všechno se bude vyvíjet podle mých jarních výkonů. V létě se následně uvidí, jak to bude dál. Chtěl bych navázat na povedený podzim,“ přál si nejlepší střelec podzimní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Chrudimští fotbalisté vstoupí do sezony zápasem proti jednomu z favoritů na postup, na Proseku proti Viktorii Žižkov rozhodně nebudou plnit roli favorita. Byť jsou v aktuální tabulce před Žižkovem o dvě místa výše. „Čeká nás možná jeden z nejtěžších soupeřů v soutěži, ale už dobře víme, že se dá hrát s každým. Terén nebude ideální, rozhodne to, kdo udělá více chyb,“ má jasno útočník Petr Rybička.

Souboj se Žižkovem bude pikantní i z toho důvodu, že na straně soupeře se proti svému bývalému klubu postaví David Sixta. „Moc se na něj těším. Známe se už dlouho, je to skvělý fotbalista. Bude se chtít určitě ukázat v nejlepším možném světle, ale já doufám, že se mu proti nám dařit nebude,“ smál se Rybička.

MFK Chrudim na startu jara ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE



SOUPISKA - # BRANKÁŘI

29 Daniel GREGOVSKÝ - 21 let

1 Lukáš MRÁZEK - 29 let

27 Simon ZÍMA - 23 let



OBRÁNCI

12 Petr DRAHOŠ - 27 let

25 Ahmed FOFANA - 20 let

16 Dominik HAŠEK - 22 let

3 Jaroslav HLAVSA - 24 let

4 Matěj JAVŮREK - 19 let

21 Denis KRIŠTOF - 22 let

14 Vojtěch ŘEZNÍČEK - 27 let

23 Ondřej VENCL - 27 let



ZÁLOŽNÍCI

20 David BREDA - 25 let

19 Roman ČÁP - 21 let

6 Tomáš DOSTÁLEK - 32 let

9 Jan HAVLENA - 22 let

17 Petr JULIŠ - 17 let

8 Ondřej KESNER - 31 let

7 Jan NIKODEM - 23 let

15 Pavel SOKOL - 24 let

10 Miroslav VERNER - 26 let



ÚTOČNÍCI

24 Ladislav MUŽÍK - 22 let

18 Kang-hjon JU - 24 let

11 David LÁTAL - 18 let

13 Petr RYBIČKA - 25 let



REALIZAČNÍ TÝM

Trenér: Jaroslav Veselý. Asistenti: Pavel Matějka a Pavel Křečan. Vedoucí mužstva: Jan Čechlovský. Masér: Vlastimil Gallat. Kustod: Oldřich Syrůček. Lékaři: MUDr. Pavel Holeka.



ZMĚNY V KÁDRU

Příchody: Čáp (Chlumec nad Cidlinou), Juliš (Pardubice). Odchody: Trávníček (Hradec Králové, konec hostování).