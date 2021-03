Na přírodní trávě nebylo k vidění větší množství úhledných kombinací a bylo jasné, že o výhře budou rozhodovat jednotlivé chyby. Nakonec přišla na řadu jediná, která přinesla výhru Vlašimi. Domácí Fortune Bassey zůstal nehlídaný za chrudimskou obranou a patnáct minut před koncem vstřelil jediný a rozhodující gól zápasu.

„Na obou týmech bylo znát, že se jednalo o první zápas na přírodní trávě, terén byl opravdu těžký, ale jsme rádi, že jsme si to alespoň jednou vyzkoušeli,“ těšilo kouče Jaroslava Veselého. To ale bylo po stránce radosti vše. „První poločas jsme neměli dobrý, soupeř byl aktivnější a nebezpečnější, špatný terén ale hru výrazně komplikoval. Ani po pauze se situace nezměnili, domácí dobře prostřídali a my jsme museli řešit několik závarů v našem vápně. U nás měl dvě velké šance v závěru Juliš, včetně nastřeleného břevna. Musíme hrát do ofenzívy výrazně lépe, vázne vytváření větších brankových příležitostí,“ dodal Veselý.

Do jarní části F:NL vstoupí chrudimští fotbalisté v neděli 7. března v 10.15 hod. na hřišti Viktorie Žižkov na Proseku.

Vlašim - Chrudim 1:0

Fakta – branka: 75. Bassey. Poločas: 0:0.

FC Sellier & Bellot Vlašim: Řehák (46. Markovič) – Broukal, Štochl, Breda, Kozel – Janda (46. Křišťan), Zinhasovič (46. Jurásek), Průcha (46. Marvis), Blecha – Vrána (46. Dias), Červenka (46. Bassey).

MFK Chrudim: Mrázek – Řezníček (60. Látal), Drahoš (60. Čáp), Vencl (60. Kopecký), Hašek (77. Juliš) – Kesner (60. Dostálek), Krištof, Verner (60. Fofana), Sokol (60. Nikodem) – Mužík (60. Hlavsa), Rybička (60. Yu).