Chrudim vstoupila do zápasu velmi kvalitně a brzy rozhodla o svojí výhře. V prvním poločase se trefili Rybička s Čápem, po pauze zvýšil Dominik Hašek a jednoznačný výsledek 5:0 pro MFK podtrhl dvěma vstřelenými brankami navrátilec Mužík.

Naivita rozhodla

„Hráli jsme s mladým a běhavým soupeřem, který byl ale nezkušený a v některých fázích utkání až naivní. Výsledek bych nepřeceňoval,“ hodnotil další přípravné utkání trenér Jaroslav Veselý. I přes jasnou výhru měl vůči výkonu svého týmu výhrady. „Do zápasu jsme šli z těžkého tréninkového týdne, jednalo se spíše o kondiční stránku a hlavně o to, abychom neinkasovali. To se povedlo, ale na můj vkus jsme soupeři ve druhém poločase dovolili hodně šancí, brankář Gregovský nás několikrát podržel. S defenzivní činností nepanovala spokojenost, ale je to příprava a musíme se postarat o to, aby se hra v obraně ještě vylepšila,“ dodal Veselý.

Příští sobotu čeká na MFK Chrudim mnohem náročnější protivník, představí se totiž v rámci východočeského derby v Hradci Králové.

FC Viktoria Plzeň B – MFK Chrudim 0:5 (0:2)

Branky: 6. Rybička, 19. Čáp, 52. Hašek, 56. a 80. Mužík. MFK Chrudim: Zíma – Řezníček, Drahoš, Kopecký, Vencl – Krištof, Verner, Čáp, Nikodem – Rybička, Ju (střídali: Gregovský, Hašek, Fofana, Hlavsa, Javůrek, Breda, Havlena, Kesner, Dostálek, Sokol, Mužík, Látal).