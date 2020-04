Podle původního rozpisu měli dnes odehrát sedmý jarní zápas. Jenže po zimní pauze stihli jen jeden ve Vlašimi na začátku března, pak byla FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA kvůli pandemii koronaviru přerušena. Ne ukončena. Proto i pardubičtí fotbalisté dodržovali individuální tréninkové plány.

Nyní přichází změna. A to na základě rozhodnutí vlády o umožnění venkovních tréninkových aktivit profesionálních sportovců. Vše samozřejmě za přísných opatření a v omezeném režimu.

„Od středy se na to připravujeme. Budeme trénovat po osmi lidech a dodržovat hygienická pravidla,“ řekl Vít Zavřel, sportovní manažer FK Pardubice.

Jak si tréninkový proces v těchto podmínkách s více než dvacetičlenným hráčským kádrem představit? Pardubice využijí svá hřiště v areálu Pod Vinicí. „Budeme trénovat ve skupinách na různých hřištích. Je výhoda, že tady máme tři hrací plochy k dispozici,“ uvedl trenér Jiří Krejčí.

Hřiště jsou po zimě připravena. To potvrzuje i kapitán Jan Jeřábek, který se o „pracoviště“ spoluhráčů dlouhodobě stará.

„Zlepšilo se i počasí, jsou v dobré formě. Možná kdyby zapršelo, tak by to ještě pomohlo,“ popsal Jeřábek aktuální situaci ve fotbalovém areálu Pod Vinicí.

Vše bude náročné na organizaci, ale klub se na realitu nejbližších týdnů připravuje. „Samozřejmě musíme zajistit dezinfekci a tak dále. Hráči už musí být ustrojení, aby se nepotkávali v kabinách. Uděláme maximum, abychom hygienická doporučení zvládli,“ prohlásil pardubický kouč.

Pro hráče je podstatné, že končí pět týdnů dlouhé období, kdy plnili individuální plány. V omezeném režimu se potkají společně.

„Individuální trénink je hodně o hlavě a o morálu. Trénovat sám není úplně jednoduché, je to lepší alespoň ve dvojicích,“ vrací se k minulým týdnům trenér Krejčí. Společně s kondičním koučem Tomášem Prorokem se snažili náplň obměňovat, aby to i hráči měli pestřejší.

Trenéři byli s fotbalisty v kontaktu na dálku. „Všem jsem zavolal, jak na tom jsou. Nejvíce jsem mluvil s Pavlem Černým a taky s Honzou Jeřábkem, kterého jsem potkával na Vinici,“ popisuje Krejčí. A sledoval i klubovou TV Vinice, kde se někteří hráči pochlubili, jak předepsané požadavky plní. „Jsem přesvědčený, že to jsou profíci. Vědí, že to dělají pro sebe. A taky jsem z videí viděl, že jsou v pořádku,“ doplnil pardubický kouč.

I v příštím týdnu to bude vzhledem k omezením neobvyklé. „Hlavně se to bude točit kolem techniky. První týden bude bezkontaktní. Pak uvidíme, jak se bude situace kolem epidemie dál vyvíjet,“ poznamenal Krejčí.

Pro fotbalisty prakticky začíná další fáze přípravy, na zápas zatím nemohou pomýšlet. Ale i tato změna je už vítána. „Je to v omezeném režimu, ale bude to určitě zpestření oproti minulým týdnům,“ prohlásil Jeřábek. V pondělí se opět začne!

Kdy do zápasu? LFA jedná o podmínkách



V pondělí se fotbalisté profesionálních týmů zapojí do tréninkového procesu. Co zápasy? Naděje na dohrání ročníku stále žije. „Snahou Ligové fotbalové asociace je udělat maximum. I UEFA chce, aby se národní ligy dohrály. Je to o tom, abychom měli zdravé hráče. Pokud to tak bude, tak věřím, že se soutěž dohraje. Ale bude to samozřejmě bez diváků,“ říká Vít Zavřel, sportovní manažer FK Pardubice. Snaha zástupců ligových soutěží směřuje k tomu, aby se ročník stihl dohrát do konce července.



Problémem je aktuální stav, kdy lze sportovní zápasy pořádat až od 8. června a s maximální účastí 50 osob. Za těchto podmínek je nemožné fotbalový zápas uskutečnit. Proto se Ligová fotbalová asociace snaží jednat. Ve čtvrtek její zástupci hovořili s Milanem Hniličkou z Národní sportovní agentury, včera pak měli mluvit s Romanem Prymulou, náměstkem ministra zdravotnictví. „Teď se řeší i to, aby se obě ligové soutěže spustily kolem 20. května, pokud to bude možné. Neznamená to, že to dopadne, ale taková je snaha LFA,“ doplnil Zavřel.