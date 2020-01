Ve třetím zimním utkání pardubičtí fotbalisté nastoupili v Turnově proti Slovanu Liberec. Góly padly až v závěru utkání, za Pardubice vyrovnal Martin Šplíchal.

Přípravné utkání Fortuna národní ligy mezi FK Pardubice (ve červenobílém) a FC Slovan Liberec (v modrém) na hřišti v Ohrazenicích v Pardubicích. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Trenéři Pardubic tentokrát využili brankáře Marka Boháče a v poli celkem 17 hráčů. "Byla to pro nás velice dobrá příprava. Soupeř měl opticky navrch, ale dobře jsme se pohybovali a nepouštěli ho do velkých šancí. Co se týče příležitostí, měli jsme jich možná ještě více," uvedl pardubický trenér Jaroslav Novotný.