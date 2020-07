To byla jízda. Nejen kvůli tomu, že jaro se hrálo po koronapuaze ve zrychleném režimu, ale především díky výsledkům pardubických fotbalistů. Postupový sen se naplnil, do města se nejvyšší fotbalová soutěž vrací po 51 letech.

V jarní části se tým spoléhal v drtivé většině na stálý okruh fotbalistů. Ty, kteří ve druhé polovině sezony výrazně zasáhli do hry, Deník jako tradičně oznámkoval (stupnice jako ve škole).

Nejen k nim, ale ke všem dalším hráčům, kteří byli v kádru vítěze FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, pak přidal odlehčený komentář Martin Shejbal. Člen realizačního týmu FK Pardubice má na starost především gólmany. Po angažmá v Německu se před patnácti lety vrátil do Pardubic a po ukončení kariéry se připojil k trenérskému týmu. Působí i jako kouč brankářů u českého týmu do 19 let.

BRANKÁŘI

MAREK BOHÁČ 1

Martin Shejbal (MS): „Kdyby se mohlo při fotbale běhat po hlavě, tak to zvládne, protože po každém utkání stojí v rohu hřiště na hlavě. Kolikrát se nás ptali, co to je za člověka, než ho poznali. Je to takový náš jogín. Svou jógou je pověstný i před tréninkem, to tady ještě nebylo. Jeho libůstkou je i móda. Říká se, že gólmani jsou jiní, ale Marek? Je svůj.“

JIŘÍ LETÁČEK

MS: „Po těžkém zranění to neměl snadné, pak ho třeba ještě píchlo v uchu, a byl z toho takový vyděšený. Na druhou stranu přišla velká životní změna. Po výhře ve druhé lize si dal snad první pivo. Je to naprostý profík.“

NICOLAS ŠMÍD

MS: „Kromě toho, že se taky podílel na postupu, tak letos konečně získal maturitu. To je velký životní rok. Pak se hned zapojil do praktické fáze, a to je masérství. Když byli hráči unavení, tak nám tady pomohl i jako masér. Hned ukázal, že to ovládá dobře.“

ŠTĚPÁN HRNČÍŘ

MS: „Bohužel se nám v sezoně zranil, jinak je to taková tichá voda. Koronavirová pauza ho proměnila v kulturistu, stal se dalším následníkem Míly Knoblocha do klece. Narostl, osvalil se a posunul se dál. Sice nechytal, ale i na střídačce dělal skvělý servis.“

OBRÁNCI

TOMÁŠ ČELŮSTKA 1

MS: „Kvůli němu si musíme hlídat odjezdy autobusu. Kdyby se přijelo pozdě, tak by nestihl svoje rituály. A možná bychom museli postavit někoho jiného. Tomáš je profík, ale opravdu mám někdy strach a koukám se na hodinky, abychom přijeli včas.“

MARTIN ŠEJVL 1

MS: „Marťas je pořád stejný. Vyrostl tady ve skvělého fotbalistu i pokladníka. Je přísný. Jak si řídí obranu, tak řídí i prachy v týmu.“

JAN PROSEK 1

MS: „Ten svlékne dres a pod ním má ještě sešívaný. Klidně bych mu mohl říkat Tvrdík. Ještě že se Slavii dařilo, protože byl Honza pořád v dobré náladě. Navíc si našel skvělou přítelkyni a fanynku, která se nebojí jít v našem dresu do kotle.“

MARTIN TOML 1

MS: „Když sem Martin přicházel, tak chtěl být osmnáctý hráč a nakonec je to hráč s největší minutáží. Je to moc hodný člověk a profesionál. Myslím, že jsem ještě většího neviděl. Zdá se jako tichá voda, ale jinak je to lovec žen.“

FILIP ČIHÁK

MS: „To je flegmatik a pohodář, který se nenechá vyvést z míry. Mladý hráč, který sem dobře zapadl.“

MICHAL SURZYN

MS: „Když jsme jeli do Třince, tak jsem mu říkal, že si konečně promluví se svými, protože má polský přízvuk. Má polské kořeny, je tvrdý a neústupný.“

JIŘÍ SLÁMA

MS: „Obrovský talent, má potenciál, ale v hlavě trochu ještě dítě. Dokonce měl v hlavě, že se dá k vojákům, ale naštěstí jde cestou fotbalu dál. Velký talent, ale zdá se mi, že si to zatím šetří do té ligy.

LUKÁŠ ZUKAL

MS: „To je náš skokan z Brna. Stoper s největším výskokem, co jsem viděl. Zatím měl smůlu, že to nepřenesl na hřiště, na druhou stranu už tady je doma. Dokáže si představit, že tady zůstane. Vynikající kluk do party.“

VOJTĚCH ČMELÍK

MS: „To je náš mladík s vizáží starce. Měl obrovskou smůlu, že se zranil a léčba neprobíhala tak, jak by měla. Byl součástí týmu, i když nenastoupil. Zase přijde vzpruha, nedávno se navíc oženil.“

ZÁLOŽNÍCI

JAN JEŘÁBEK1

MS: „Nevím, co bych k němu ještě řekl. Shodou okolností jsem byl u toho, když jsme Honzu přivedli z Prachovic sem. S jejich bossem, kterého se každý bál, jsem jel podepsat první hostovací lístky. Pak jsme to tady žili spolu celé. Už třetí liga byla skvělá, druhá nepředstavitelná a teď první. Pro Honzu je to taková pohádka.

MICHAL HLAVATÝ 1

MS: „To je další dítě, o které jsme tady hodně stáli. Viděl jsem ho ve dvacítce, i když byl ještě o rok mladší. Dostali jsme od Švédů pět gólů, ale on byl jednoznačně nejlepší na hřišti. Míša je naprostá genialita, skvělý fotbalista, nezkazí žádnou legraci na oslavách. Na druhou stranu má nevýhodu, že si nemůže dát pivo a jít na nepřístupný film, protože ho málokde bez občanky pustí.“

TOMÁŠ SOLIL 1

MS: „Říká se, že tichá vody břehy mele. Na hřišti je to vynikající fotbalista, takový pardubický virtuóz. Už mohl odejít. V zimě jsme ho na soustředění museli zamknout na pokoji, aby nám nepodepsal smlouvu do Mladé Boleslavi. Teď jsem s ním mluvil a řekl mu, že nemusí ničeho litovat. I když vypadá jako neviňátko, tak nezkazí žádnou srandu. Jenom víc takových pardubických fotbalistů.“

LUKÁŠ PFEIFER 2

MS: „Až přestane mít strach o svůj účes, tak z něj bude ligový fotbalista. Má velký potenciál a taky jednu výhodu. Díky koronavirové pauze tady dospěl do funkce lazebníka. Ostříhat se k němu chodí i trenéři. Svou pozici si tak trochu i vystříhal.“

EWERTON 2

MS: „Čtvrt roku jsme si mysleli, že tady je naštvaný, ale pak jsem hovořil s člověkem, kterému se svěřil. A o Pardubicích mluvil jen pozitivně. Ewerton se bohužel narodil s vizáží věčně zamračeného, málokdy ho uvidíte se usmát. Jinak je to výborný fotbalista.“

CADU 1-

MS: „To je neuvěřitelný příběh. Kluk, který šel přes celý svět dokázat své mamce, že umí hrát fotbal. Když letěl z Brazílie, tak foukaly strašné větry. Když jsem ho pak vyzvedl na letišti, tak jsem viděl velké vystrašené oči. Ohromně mu pomohlo, že tady jsou s Ewertonem dva. Když se rozkoukal, tak navíc přišla koronakrize a další zatěžkávací zkouška. Co předvedl potom, to víte. Čísla jsou neuvěřitelná vzhledem k tomu, kolik toho odehrál. Kabina ho vzala strašně rychle. Pokud nepoleví, tak to může být brazilská pohádka.“

EMIL TISCHLER 2

MS: „To je chodící encyklopedie. Když ostatní cestou poslouchají hudbu, tak on má knížku filozofie a jede si to svoje. Inteligentní fotbalista, který se v životě neztratí, i kdyby nehrál fotbal. Něco jako Milan Knobloch, který může při profesionálním fotbale vystudovat.“

SANGHYEOK LEE

MS: „Lee tady má svou koloběžku, na které jezdí. Je to kluk, který je pořád pozitivní a má pusu od ucha k uchu. Doufám, že to z něj někdy trenér Krejčí dostane naplno i na hřišti, svou pohybovou kulturou je hodně zajímavý. Málokdo by z našich kluků vydržel být tak daleko od domova. Zvládá to bravurně.“

JAKUB SELNAR

MS: „Cestou na hřiště se podívá vždy do zrcadla, jestli mu to roští na hlavě jde správným směrem. Jinak mladý kluk s obrovským potenciálem. Teď nebyl prostor, bylo to všechno tak rychlé. Říkal mi, že to nebere jako nějaké zklamání. Je rád, že byl součástí týmu. Každý nějak vyzrává, on to má před sebou.“

ÚTOČNÍCI

PAVEL ČERNÝ 2

MS: „Rum je tady šéfkuchař. Když se dělají kolena, tak je vždy v čele. Bohužel koronapauza zasáhla do jeho jídelníčku, protože se nám vrátil trochu jiný. Ale samozřejmě se neztratí. Má respekt od soupeřů, rozhodčích i od spoluhráčů. Myslím, že by mohl být dál, kdyby svému tělu dopřál více zdravého. V každém případě nám pomohl, nejen mladí, ale třeba i Honza Jeřábek se s ním cítí na hřišti lépe.“

PAVEL ZIFČÁK 1-

MS: „Zif je olomoucký buldozer. Nezná žádnou překážku a není pro něj nic ztraceného. Je to válečník, obrovsky všechno prožívá, mohl by natočit i nějaký válečný film. Nečekalo se od něj tolik, co tady nakonec předvedl. Vypovídá o tom i to, že se bohužel vrací do Olomouce, i když by tady rád zůstal. Je to jeho mateřský klub, s nějakým jménem. Ale taky ví, že tady má dveře otevřené. Bude to ztráta, pokud odejde.“

MARTIN ŠPLÍCHAL

MS: „To je zvířecí detektiv, ke zvířatům má hodně blízko. Na hřišti velmi odolný, myslím, že bychom o něm ještě mohli slyšet. Dvakrát už jsme ho v zimní přestávce málem poslali domů, ale byl nastavený tak, že se tady o to chce porvat. Jen mě mrzí, že mu nevyšel zápas s Hradcem, i když to není jen o něm. V přípravě vypadal dobře, pauza ho pak trochu zbrzdila. Potřebuje hrát, uškodilo nejen jemu, že nám na jaře odpadla třetí liga.“

JIŘÍ MIKER

MS: „Kdyby fotbalu dal tolik, co dá jeho pražským výletům, tak už je dávno v lize. Pořád je to hráč s obrovskou dynamikou, velmi nepříjemný. Něco v něm je, ale musíte ho hlídat.“

DAVID HUF

MS: „To je zase takový náš tichý filozof. Při operaci kolena mu sáhli možná i někam jinam, začíná se projevovat. Měl do sezony skvěle našlápnuto, ale pak přišlo zranění. Uvidíme, jak se z toho dostane. Je taky obdivuhodné, že si při rekonvalescenci udělal trenérskou licenci B. Je přemýšlivý, postupně ho chceme v mládeži zapojovat. Když někoho naučí ten jeho kop, tak to bude dobré.“