Dvě sousední města obsadila ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE důležité role. Ta největší patří Pardubicím, které po patnácti kolech druholigové soutěži dominují. Chrudim si zase vytvořila slušný bodový základ pro odvety.

Čím na sebe kluby v první polovině sezony upozornily?

Lídrem i podzimním mistrem: Pohybovat se v horních patrech, to už Pod Vinicí dobře znají. Držet se ovšem tak dlouho na vedoucí pozici? To je velká událost.

Když Pardubičtí vyhráli v polovině srpna na hřišti Ústí nad Labem, vyhoupli se do čela tabulky. „Na toto téma tady zatím nepadlo ani slovo,“ nechtěl z toho tehdy útočník Pavel Černý dělat velkou vědu.

Jenže Pardubice pokračovaly ve skvělých výkonech. A post nejlepšího týmu jim vydrží přes celou zimní přestávku. „Máme velkou radost z toho, kde jsme. Navíc zaslouženě, nebyla to žádná náhoda,“ prohlásil sportovní manažer Vít Zavřel.

Domácí série: Chodit na fotbal v Pardubicích se zkrátka vyplácí. Dobré výkony potvrzují i výsledky. Sedm domácích zápasů = sedm vítězství a pouze dvě inkasované branky.

Bez prohry na svém stadionu odehráli pardubičtí fotbalisté už celou minulou sezonu. Domácí neporazitelnost v tuto chvíli trvá již 26 druholigových zápasů.

Vítězné bitvy: Fotbalová podívaná s pražskou Duklou, těžce vybojované vítězství proti Líšni nebo jednoznačný průběh v souboji s Chrudimí. Různé scénáře, ale tříbodová vítězství.

Pardubice dokázaly zvládnout řadu situací. Jedním z těch NEJ zápasů byl duel proti exligové Dukle. „Hráči mě nepřestávají překvapovat, bylo to parádní vystoupení,“ řekl tenkrát v osmém kole trenér Jiří Krejčí.

Rošáda vyšla: Po dlouholetém působení Pavla Jirouska převzal kormidlo chrudimského týmu Jaroslav Veselý. A uspěl. Přivezl výhru z Vítkovic, porazil Třinec, Vyšehrad a Sokolov. Třešnička však přišla až s Duklou.

Obrat s Duklou: Asi těžko byste v první polovině sezony hledali duel, který by fanouškům Chrudimi utkvěl v paměti více. Prohrávat s Duklou po půlhodině hry 0:2 a velkolepý obrat dokonat v nastavení? Pohádka. „Musím smeknout před svými hráči, jsem za ně šťastný,“ ocenil těsně po utkání svůj tým trenér Veselý. V polovině sezony chtěl mít bodů patnáct, má o tři více. „Nekončíme,“ slibuje.