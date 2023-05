Sázka na jistotu. Nastupují-li chrudimští fotbalisté k zápasu druhé nejvyšší soutěže, je nerozhodné skóre tou zdaleka nejpravděpodobnější variantou výsledku. Že se body dělily i na liduprázdném Andrově stadionu v Olomouci, to nemohlo naprosto nikoho překvapit.

SK Sigma Olomouc B - MFK Chrudim. | Foto: SK Sigma Olomouc

Hned ve 4. minutě zúročili domácí svůj tlak, když se po centru Slaměny z rohu prosadil stoper Bednár. Jenže místo toho, aby vedoucí branka Hanáky uklidnila, tak vzápětí bylo srovnáno zásluhou Juliše. Stejný hráč mohl vývoj duelu otočit, jenže poté, co vyrazil Stoppen nepříjemnou střelu, tak v dobré pozici minul. Po necelé půlhodině se rezerva vrátila do vedení a bylo to opět ze standardky. Po faulu na Uriču se prosadil z přímého kopu Slaměna. A poslední branka zápasu padla po hodině hry. Byla šťastná, Halászovi totiž ideálně nesedl centr, míč ale zapadl pod břevno. A stav 2:2 přes snahu obou soupeřů další změny nedoznal.

Olomouc B – Chrudim 2:2

Fakta – branky: 5. Bednár, 27. Slaměna – 9. Juliš, 61. Halász. Rozhodčí: Zaoral – Dresler, Mikeska. ŽK: 0:2. Diváků: 216. Poločas: 0:0. SK Sigma Olomouc B: Stoppen – Hadaš (90.+1 Grečmal), Bednár, Poulolo, Galus – Spáčil, Slaměna (79. Fabiánek) – Uriča (69. Šíp), Kramář (46. Zlatohlávek), Langer – Fiala (69. Matoušek). Trenér: Chromý. MFK Chrudim: Floder – Kesner, Míka, Hašek, Halász – Záviška (90.+2 Kodýdek), Skwarczek, Řezníček, Juliš – Průcha (90.+3 Firbacher), Látal (90. Jedlička). Trenér: Kronďák.