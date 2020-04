Umožnění tréninkových aktivit profesionálních sportovců se promítlo i do přípravy pardubických fotbalistů. Po pěti týdnech individuálních tréninků se včera po delší pauze sešel kompletní tým. V areálu Pod Vinicí se trénovalo ve skupinách a s ohledem na doporučená omezení.

„První trénink proběhl celkem dobře, na začátek to určitě nebylo špatné,“ uvedl trenér Jiří Krejčí, který se musel se svými kolegy přizpůsobit aktuálním podmínkám.

Skupiny, odstupy, žádný kontakt. První den se nesl v duchu opětovného „seznamování“ s míčem.

„Určitě to bylo zaměřené hlavně na techniku. U cvičení se ale i dost běhá,“ poznamenal Krejčí. „Přišlo mi, že někteří hráči tajně trénovali. Někdo měl zase s míčem větší problémy, to bylo individuální,“ dodal kouč.

Po individuálním programu to byla změna především pro samotné hráče. Opět s míčem u nohy na hřišti.

„Míč mi zase tolik nevadil, kopal jsem si doma s bráchou. Ale nebylo to rozhodně tak, jak jsme byli zvyklí. Musíme to zase vypilovat,“ uvedl pardubický obránce Martin Toml.

Podobný program bude následovat v celém týdnu. „A budeme čekat, jak dopadnou jednání Ligové fotbalové asociace s krizovým štábem. Nevěřím tomu, že by se začalo hrát až 8. června. Potřebovali bychom pevný termín, ke kterému bychom směřovali přípravu,“ prohlásil trenér Krejčí.

Dalším důležitým pojmem je kontakt. Žádné souboje, to platí nyní. „Každý má zásobník určitých cvičení, to není takový problém, ale používá se to spíše v průpravné části. V té hlavní už jsou potom kontakty, které tam teď mít nemůžeme. Je to lepší než běhat v lese, ale pořád je to omezení,“ dodal.

Než se rozhodne, musí se cvičení přizpůsobovat. „Fotbal je kontaktní sport, tak snad se to brzy uvolní,“ věří i stoper Toml.

První trénink: Na každém kroku s míčem



Pondělí, 10 hodin. Na hřišti číslo 2 a dalších plochách v areálu Pod Vinicí je po týdnech opět živo. Po rozcvičce se jde na to, pardubický tým se dělí na tři skupiny. Na první z nich dohlíží trenér Jiří Krejčí, fotbalisté si ve vymezeném prostoru přihrávají a postupně mění pozice.



Na dalším stanovišti na vše dohlíží kondiční kouč Tomáš Prorok, s nímž další hráči opět pracují s míčem, zde už balóny létají i vzduchem. Aktivita číslo 3? Na tréninkové ploše v blízkosti hlavního hřiště jsou v akci i brankáři, kteří se střídají mezi tyčemi a čelí střelám svých dalších spoluhráčů. A to pod dohledem trenérů Jaroslava Novotného a Martina Shejbala. Cvičení se částečně přizpůsobují a mění, na všech stanovištích se postupně prostřídají všechny skupiny.



Po hodině a půl je konec. Trénink s omezenými možnostmi bude pokračovat i v průběhu celého týdne. Kdy přijdou další uvolnění?