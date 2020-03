Po šestnáctém kole jsou první. A na konci sezony? O tom rozhodnou následující tři měsíce. Do druhé poloviny ročníku vstoupí fotbalisté Pardubic v neděli, kdy hrají ve Vlašimi. „Uděláme maximum, abychom mezi nejlepší trojicí zůstali,“ říká trenér JIŘÍ KREJČÍ.

Přípravu jste zakončili výhrou v Brně. Jak jste spokojen s průběhem zimního období?

Až na některé detaily jsme splnili to, co jsme si naplánovali. Samozřejmě jsme pracovali tvrdě, k tomu i výsledky z přípravných zápasů jsou dobré. Chtěli jsme vyhrávat, byla tam touha i v únavě. Ale tvrdím, že mistrovské zápasy už budou zase o něčem jiném.

Jakou váhu tedy přikládáte výsledkům, když jste osm zápasů vyhráli a jednou remizovali?

Příprava je něco jiného, ale pokud mužstvo nevyhrává a jsou tam nedostatky, není to dobré. Mám zkušenosti takové, že když se neduhy objevují v přípravě, tak se to line i v mistrákách. Vždy je lepší, když mužstvo i v přípravném období vyhrává.

Lišil se zimní tréninkový proces, když nyní spolupracujete s kondičním trenérem Tomášem Prorokem?

Je to trochu jiné, i když i předtím jsme na kondici a síle museli pracovat. Teď to dělá Tomáš, tak je to zpestření především pro hráče. Co se týče naplně a skladby tréninků, bylo to hodně podobné.

Zdá se, že máte posty v sestavě zdvojené. Povedlo se doplnění kádru?

Posty máme opravdu zdvojené, ale hlavně jsou hráči hodně vyrovnaní. To bylo vidět i v Brně, kde jsme protočili dvě jedenáctky. Ta první byla hodně mladá a určitě nepropadla. Mladí jsou hladoví, ale na druhou stranu potřebují získávat zkušenosti. Máme tam i střední generaci, je to podle mě dobře poskládané.

Potřebovali jste především nahradit Michala Kohúta, který se vrátil na Slovácko?

Michal byl krajní záložník, to je první věc. A taky nám s ním odešlo pět gólů a nějaké asistence. Není jednoduché sehnat takového střelce. Fotbal se hraje na góly, tak uvidíme, jestli nám to splní Ewerton nebo další hráči, kteří dostanou příležitost.

Právě Ewerton o sobě dal vědět v přípravě. Jak se zatím jako cizinec ukazuje?

Za tu dobu, co tady je, jsem poznal jeho silné i slabé stránky. Doufám, že to pochopí a bude na sobě pracovat, protože talent určitě má. Dal góly, potenciál u něj rozhodně je. Navíc není úplný cizinec, už je nějakou dobu v Česku, celkem rozumí.

Kdo z nových hráčů vás dále nejvíce překvapil?

Třeba Surzyna nebo Tischlera jsme již znali. Překvapil rozhodně Šplíchal, který sem šel v uvozovkách jakou outsider, ale byl v přípravě náš nejlepší střelec. Příjemným překvapením byl i co se týče jeho charakteru a pracovitosti.

Do jarní části vstupujete z prvního místa. Jaké ambice budou Pardubice mít?

Samozřejmě vnímám, že největší favorit je stále Brno. A to ve složení kádru i finančních možnostech. My se budeme snažit, abychom hráli náš fotbal a udrželi se co nejdéle na předních příčkách. Na podzim chceme navázat, i když víme, že jaro bude o hodně těžší.

I šéf klubu Vladimír Pitter říkal, že tým dostal zelenou, aby hrál o nejvyšší pozice. Jak se to poslouchá?

Já myslím, že tým měl pokaždé zelenou, aby hrál o co nejvyšší příčky. Pak je otázka, kdy a jestli se to podaří. Je to dva roky, kdy jsme taky hráli o postup a skončili jsme třetí. Každý rok chceme být co nejvýše. Nyní jsme na prvním místě, ale je tam minimálně pět mužstev, které chtějí být nahoře. Bude to složité, ale uděláme maximum pro to, abychom mezi tou trojicí byli.

Je výhoda, že jste během podzimu dlouho na první pozici byli a hráči vědí, o co jde?

Od pátého kola tam jsme, ale jaro bude jiné. Někdo se bude chtít posunout nahoru, bude se už taky hrát těžce o záchranu. A pokud jste první, tak se na vás chce každý vytáhnout. Bude to takový hon. Uvidíme, jak se s tím mužstvo vyrovná taky psychicky. Snad si kluci uvědomí, že fotbal je především hra. Každý zápas by na nich mělo být vidět, že fotbal mají rádi.