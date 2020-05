Třetím týdnem už mohou trénovat společně. I fotbalisté Pardubic toho využili, v omezeném režimu byl mimo jiné dostatek prostoru na procvičení střelby. „Pro nás gólmany je to hodně výživné. V minulých týdnech jsme měli i hodinové střelby, v tom minulém třeba třikrát,“ říká Jiří Letáček, pardubický brankář.

Od začátku sezony stál mezi tyčemi, ale v desátém utkání ho koncem září zastavilo zranění kolena. Už od startu zimní přípravy ovšem dře, aby se mohl vrátit. Nyní už je v běžném tréninku s ostatními spoluhráči.

„Tréninky jsem absolvoval prakticky všechny, jen z jednoho jsem musel odejít dřív. Trénuji společně s týmem a pak mám ještě individuální plán u pana Svědíka,“ uvedl jednadvacetiletý gólman.

Postupnými kroky se blíží do fáze, ve které by chtěl být. „Už bych nejradši byl v bráně, ale ještě tam jsou nějaké mouchy, které musíme vychytat. Běhání mi žádný problém nedělá, ale jsou další věci, na které postupně přicházíme,“ prozradil.

Na tréninku má vedle sebe další tři brankáře, na všechny dohlíží trenér Martin Shejbal. „Rozhodně mě nešetří, ale vidí to samé, že tam jsou ještě nedostatky. Snažíme se na tom společně pracovat a hodně se o tom bavíme,“ poznamenal Letáček.

S další vlnou uvolňování opatření kvůli pandemii už budou moci hráči Pardubic přemýšlet i o zápasovém zatížení. „Přípravný zápas už určitě vyhlížíme, měli bychom už mít něco domluveného,“ ujistil gólman a dodal, že očekávání odpovídá i atmosféra v týmu.

„První týden to sice bylo od kluků po technické stránce hrozný, ale teď už se do toho dostali,“ usmál se. „Myslím, že se dostáváme do starých kolejí, začínají už i nějaké srandičky,“ doplnil pardubický brankář.

Přípravné zápasy už se plánují



Příští týden má padnout verdikt, jestli se tento ročník FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY skutečně dohraje. Zároveň bude možné od pondělí uskutečnit první přípravná utkání. „První týden po návratu na hřiště byla euforie, ale byla tam striktní omezení, nebylo to úplně o fotbalu. Teď to bude pro hráče už zajímavější,“ řekl pardubický trenér Jiří Krejčí.



Na zápasovou možnost se připravuje i druholigový lídr. „Máme už naplánované přípravné zápasy, soupeři mají být Vlašim, Chrudim a prvoligový Jablonec,“ uvedl Krejčí s tím, že samozřejmě bude s týmem očekávat úterní rozhodnutí o dohrání ligy.