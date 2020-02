K tomu přidal i střelu do břevna, která se odrazila někam na brankovou čáru. „To mohli taky uznat, nevím,“ smál se po utkání. O další ráně už nikdo nepochyboval. „Za každý gól jsem samozřejmě rád. Hlavně, že pomohl týmu,“ dodal.

Jak jste se vyrovnali s přechodem z umělé trávy na přírodní trávník?

Bylo to trochu složitější. Už v týdnu jsme tady dvakrát trénovali, abychom si zvykli. Myslím, že tráva je celkem slušná. Dalo se na tom hrát, ale je to teď trochu nezvyk, občas míč odskočí jinak. Na umělce je to rovnější.

Po bezbrankové půli jste začali skórovat až po pauze…

Myslím, že ve druhé půli jsme začali více střílet na bránu. Jinak poločasy nebyly herně tolik rozdílné.

Konkurence v týmu opět roste. Funguje už spolupráce s novými spoluhráči?

Zdravá konkurence je super. Je to přínos pro mužstvo, určitě nás to bude posouvat dál. Pro tým je dobře, že je kádr vyrovnaný. Pak může kdokoliv někoho nahradit. Musím říct, že s novými spoluhráči se dobře sehráváme. Jsou to výborní fotbalisté. A taky bez problémů zapadli do party, to je pak jednodušší.

Ještě dva zápasy a začne jarní část. Už ji vyhlížíte?

Jsme rádi, že na trávu chodíme. Značí to, že se blíží mistráky a má to vše takovou lepší atmosféru. I v přípravném utkání chceme vyhrát, ale na ligové zápasy už se samozřejmě těšíme. Doufám, že začneme dobře.