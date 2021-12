„Po dlouhé úvaze a vzájemné dohodě jsme se rozhodli pro ukončení spolupráce. Vše proběhlo v přátelské atmosféře. Budeme nadále v kontaktu. Děkuji trenérovi Veselému za práci, kterou pro náš klub odvedl. Dveře u nás mu zůstanou vždy otevřené,“ okomentoval konec trenéra Tomáš Linhart, statutární ředitel chrudimského klubu.

Veselý převzal MFK po Pavlu Jirouskovi po první druholigové sezoně, následně dokázal uhrát v tvrdé konkurenci dvakrát desáté místo. Nyní chrudimskou posádku opouští.

Z výsledků Chrudimi v podzimní části F:NL byl kouč Jaroslav Veselý zklamaný.Zdroj: MFK Chrudim

„Rozhodnutí ve mně zrálo delší dobu. Už několikrát během podzimu jsem přemýšlel, jestli na vlastní žádost neodstoupit, ale mužstvo hrálo velmi dobrý fotbal, byť výsledky nepřicházely. Teď po konci podzimu jsem si to v klidu vyhodnotil. Téměř tři roky v profesionálním fotbale u jednoho klubu je tak akorát,“ tvrdí Jaroslav Veselý.

„Klub má nyní měsíc na to, aby našel jiného trenéra a dva měsíce, aby se nový kouč dokázal adaptovat a sžít s týmem. Zimní pauza je svojí délkou pro tuto proměnu lepší,“ dodává.

Jak on sám hodnotí období strávené na chrudimské lavičce? „Myslím, že se nemáme za co stydět. První dva roky byly výsledkově úspěšnější, teď naposledy to tolik povedené nebylo. Paradoxně si ale myslím, že jsme letos hráli nejlepší fotbal. Zodpovědnost za výsledky mám já a plně ji přijímám. Přeji klubu i klukům jen to nejlepší. Jsem přesvědčen, že nebudou mít vůbec žádné problémy se záchranou,“ loučí se Jaroslav Veselý.

O jeho nástupci se v Chrudimi už horlivě jedná. „Jsme již předběžně domluveni, dolaďujeme detaily. Jméno představíme v nejbližších dnech,“ uzavřel Linhart.