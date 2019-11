První místo ve druhé nejvyšší soutěži, fungující akademie, široká mládežnická základna… Problém, který trápí pardubický fotbal, ovšem přetrvává. V krajském městě chybí odpovídající fotbalový stadion.

„Myslím, že Pardubice jako krajské město si fotbalový stadion zaslouží. Poslední výsledky klubu jsou vynikající,“ řekl Luboš Kubík, vicemistr Evropy z roku 1996.

Právě on byl jedním z hostů při setkání na Letním stadionu. Připojili se k němu i další dva bývalí reprezentanti a spoluhráči z úspěšného Eura Petr Kouba a Karel Poborský.

Investiční záměr revitalizace Letního stadionu už byl v roce 2017 jednou schválen, ale stavět se ještě nezačalo. Projekt je stále brzděn.

Poborský, česká fotbalová legenda, je v současné době vedoucím Úseku fotbalových akademií, i proto do Pardubic často jezdí.

„S klubovou i regionální akademií jsme v Pardubicích spokojeni. Je to jedna z nejlepších akademií v republice. A to i z hlediska dodávání hráčů do mládežnických reprezentací. S kluby jako Sparta a Slavia jsou na absolutní špičce. V prvním týmu je taky dost odchovanců. I proto držím palce, aby hlasování příští týden dopadlo úspěšně. Aby se diváci scházeli na stadionu, který je důstojný a umožňuje Pardubicím další fotbalový růst,“ uvedl Poborský.

Odpovídající stadion není nutný jen pro případný postup FK Pardubice do nejvyšší soutěže. Vzhledem k novým podmínkám pro infrastrukturu stadionů, které budou platit od roku 2022, by se v Pardubicích nemohla hrát ani druhá liga.

„Když slyším, že by v případě hororového scénáře mohl pardubický fotbal skomírat až do svého konce, tak se děsím. Přál bych si, aby se naplnil ten druhý protipól a vyrostl stadion. Věřte tomu, že pro každého hráče a trenéra by byla obrovská motivace, pokud by si na takovém stadionu mohl zahrát,“ poznamenal bývalý gólman Petr Kouba, jenž nyní působí jako šéftrenér brankářů Regionálních fotbalových akademií.

Na Letním stadionu, který je v katastrofálním stavu, stále působí i mládežnické týmy ženského fotbalu. „Stadion je ve fázi udržování při životě a řešení havarijních stavů. Ani nejvyšší soutěž žen už zde hrát nemůžeme,“řekla Eva Šmeralová, ředitelka týmů žen a dívek FK Pardubice.