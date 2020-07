Byl to teprve jeho druhý jarní start v druholigové soutěži. „Hlavně jsem to měl rozběhat. V poslední době jsem toho moc nenahrál a cítil jsem se dobře,“ popisoval pardubický fotbalista svou roli na hřišti Třince.

Již v sobotu Pardubice nastoupí na domácím stadionu proti Vyšehradu do utkání, ve kterém mohou využít postupový mečbol.

Jak náročná byla dohrávka v Třinci (výhra 1:0)?

Byl to těžký zápas. Věděli jsme, že domácí budou hrát odzadu, že mají hodně narostlé mužstvo. To se potvrdilo, po celý zápas hlavně bránili. Byli zalezlí na vápně, těžko jsme se k brance dostávali. Šlo to po standardkách nebo po střelách z dálky. Nějaké šance jsme tam měli, ale bohužel nám to tam nespadlo. Tlačili jsme, Třinec se skoro nedostal za půlku. Nakonec se to povedlo, bojovali jsme až do konce.

Na hřiště jste šel zhruba po hodině hry. S jakými pokyny od trenérů?

Pokyny byly takové, abych to rozběhal, oba týmy už byly unavené. Měl jsem se dostávat za obranu a dát gól. Bohužel jsem ho nedal, ale aspoň tak trochu na něj nahrál.

I trenéři zmiňovali, že se povedlo hru rozhýbat. Měl jste stejný dojem na hřišti?

Kluci už tahali nohy, já jsem byl naopak čerstvý. Navíc jsem toho v poslední době moc nenahrál a cítil jsem se dobře. Myslím, že jsem to oživil.

Autor jediného gólu Martin Toml říkal, že vystřelil a běžel se radovat. Co předcházelo jeho gólové trefě?

Dostal jsem od Šejvlika (Martin Šejvl) míč po rohu. Chtěl jsem ho dostat před bránu, tam se to odrazilo. Pak jsem jen viděl, jak Martin Toml špičkou do míče kopl. Všichni jsme běželi slavit. To byl asi můj největší sprint v zápase (usmívá se).

Do Třince cestovala i skupinka pardubických fanoušků, která zápas sledovala za plotem. Byla i děkovačka?

Byli jsme fanouškům poděkovat. Je to hezké, že přijeli takovou dálku. My jsme z té cesty byli sami celkem hotoví. Jako bychom jeli někam do Chorvatska. Děkujeme, že přijeli i takovou dálku do Třince.

Naskočil jste do posledních dvou zápasů. Jak jste prožíval to předchozí období a čekání na šanci?

Byl jsem z toho, nevím, jestli smutný. Je to tak, že když se týmu daří, chcete u toho být. A nesedět jen na tribuně a koukat, jak se kluci radují na hřišti. Chtěl jsem toho být součásti, protože se tady může stát něco, co se dlouho nestalo. Byl jsem trpělivý a čekal jsem. Myslím, že třeba v Třinci se to povedlo, tak doufám, že u toho budu dál. A hlavně, že se nám to celé povede.

Několik hodin po návratu z Třince už jste se znovu sešli na Vinici. Co vás do sobotního utkání čeká?

Zřejmě lehčí trénink, v pátek si dáme předzápasový. V sobotu už půjdeme na Vyšehrad. Hrajeme doma, potřebujeme ještě jednu výhru. Myslím, že si to už nenecháme vzít a budeme slavit.

Očima střelce



Martin Toml vstřelil gól Pardubic v Třinci: „Byla to taková haluz. Po rohu se tam míč třikrát odrazil, já jsem stál na správném místě a trefil to bodlem na dlouhou nohu. Viděl jsem to v síti, pak už jsem jenom běžel. Šance jsme měli, nakonec se to přiklonilo ke mně. Je jedno, kdo gól dal. Teď to musíme doma v sobotu potvrdit.“