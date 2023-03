„Minulou zimu náš tréninkový proces probíhal v cizích podmínkách, poznávali jsme se pokaždé jinde a zápasy hrály pouze venku. I proto jsme letos chtěli téměř všechna utkání, až na jednu výjimku, odehrát na domácí půdě,“ pochvaloval si trenér Radek Kronďák.

Výsledkově to však nebylo ideální. Bilance Chrudimi v zimní přípravě dvě výhry ze sedmi zápasů, přičíst musíme i dvě výhry v podzimní Tipsport Lize proti Varnsdorfu a Hradci Králové.

Mnohem větší potíž však nastala v samotném závěru, kvůli viróze museli Chrudimští zrušit generálku s Příbramí.

„Skoro celá kabina padla s virózou a posledních čtrnáct dní jsme měli problémy, museli jsme zrušit zápas a dokonce i nějaké tréninky. Je nás málo a čekáme, zda neonemocní někdo další. Překážky se ale musí překonávat a šanci určitě dostanou ostatní hráči,“ hledá řešení hlavní kouč šestého týmu tabulky F:NL.

Právě šesté místo po podzimní části znamenalo, že poprvé po několika přestupových obdobích byl v Chrudimi klid. Tým opustili pouze Vrána s Koželuhem, jenž vyrazili zkusit štěstí do nejvyšší soutěži, jako náhrada přišli z Pardubic Jan Halász s Václavem Svobodou, hradecký gólman Brát a mladý záložník Baníku Ostrava Filip Sotorník. Do ligového jara vstoupí Chrudim zítra v 18 hodin na půdě v Jihlavě, kde bude chtít, i přes zřejmě výrazně kombinovanou sestavu, uspět.

A proč by ne, zhruba před rokem zde v podobné sestavě uspěla a vyhrála 1:0.

„Většina kluků v kabině si ten zápas pamatuje, bavili jsme se o tom. Můžeme v tom mít nepatrnou psychickou výhodu, ale bude se jednat o jiný zápas a my se hlavně musíme koncentrovat sami na sebe a na zápas, co nás čeká,“ tvrdí před zápasem brankářská opora Chrudimi Jiří Floder.

„První jarní kola bývají vždy opatrná, přece jenom obě mužstva přes tři měsíce nehrála ostrý mistrovský zápas. Nesmíme však mít nějaké přehnané obavy, ale naopak věřit ve vlastní síly,“ dodal brněnský odchovanec.

„Bude to samozřejmě těžké utkání. Jihlava na domácím stadionu chce vždy hrát kombinační fotbal s velkou rotací hráčů a dobrým pohybem. Z tohohle pohledu víme, že to bude hodně náročné,“ doplňuje slova svého spoluhráče kapitán Ondřej Kesner a dále pokračuje: „My jsme tam sice v minulém roce vyhráli, ale bylo to trochu se štěstím. Rádi bychom to zopakovali i tentokrát.“