Do zimní přípravy pardubických fotbalistů se zapojili dva navrátilci - Emil Tischler a Michal Surzyn.

První trénink FK Pardubice v zimní přípravě. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Byla to jasná volba. Pro klub i pro hráče. Na bývalé působení Emila Tischlera v Pardubicích chtěly obě strany navázat. „Přemýšlíme i do budoucna, chtěli jsme na jaro zvýšit konkurenci. Když u nás byl Emil dříve, tak podával dobré výkony. Ptali jsme se ho, jestli by se chtěl vrátit. Z jeho strany byl zájem dokonce o přestup,“ prozradil Vít Zavřel, sportovní manažer FK Pardubice. Na této variantě se ovšem klub se Slováckem, kterému Tischler patří, nedohodl. „Zatím se bavíme o půlročním hostování. Byl bych rád, aby to bylo i s opcí,“ dodal Zavřel.