Když loni v srpnu pardubičtí fotbalisté vyhráli po gólu Pavla Černého v Ústí nad Labem, dostali se na první místo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Od té doby jim vedoucí pozice patří. A právě severočeský klub je nejbližším soupeřem FK Pardubice. Další zápas se hraje v neděli od 17 hodin na stadionu Pod Vinicí.

Zatímco Východočeši po restartu druhé ligy zdolali Prostějov, tak Ústí nad Labem o dva dny později podlehlo doma Brnu 1:2. Nedělního soka pochopitelně sledovali pardubičtí trenéři.

„Ukážeme si, co by mohlo fungovat. Samozřejmě jsme něco postřehli, ale bude to podle mě v neděli zase jiný zápas,“ řekl pardubický trenér Jiří Krejčí.

Ústí muselo v duelu se Zbrojovkou dohánět ztrátu. „Brnu jsme nabídli dvě šance, které využilo. V poli jsme soupeře přehrávali, ale na to, že jsme tam měli tři čistokrevné útočníky, jsme si vytvořili opravdu minimum šancí,“ uvedl trenér ústecké Army Aleš Křeček.

Pardubičtí fotbalisté tak měli v přípravě na nedělní zápas dva dny k dobru, protože hráli již v úterý. „Ve středu měli kluci volno, od čtvrtka se připravujeme na Ústí. Co se týče fyzické stránky, měli by být v pohodě,“ dodal Krejčí.

MYSLÍ NA CELÝ KÁDR

Liga je po restartu prakticky na začátku, proto by podle něj v úvodních zápasech neměl mít tento faktor vliv. Nahuštěný program se ovšem může projevit v následujících týdnech.

I proto již odehrála přípravný zápas pardubická rezerva, v plánu má další zápasy. Zapojí se hráči širšího kádru, kteří potřebují taky herní praxi. V neděli je na programu modelované utkání béčka s pardubickým dorostem U19.

„Snažíme se to napasovat tak, aby kluci, kteří nebudou v zápasové nominaci, hráli v den našeho mistrovského utkání. Je to záměr, aby se nám nenaboural tréninkový proces,“ poznamenal Krejčí.

Nejbližší úkol je jasný – zvládnout další domácí duel proti Ústí nad Labem. „Mužstvo Ústí je dobře poskládané, mají tam starší hráče, střední generaci i mladé fotbalisty. Čeká nás běhavý a rychlý soupeř. Musíme si dát pozor, nejen na přechody do protiútoků,“ dodal kouč.

Část fanoušků opět na stadionu



Nedělní zápas proti Ústí nad Labem ze odehraje za stejných organizačních podmínek jako ten úterní. Stále platí limit 300 osob na sportovním utkání, do kterého se vejdou i majitelé permanentních vstupenek a část příznivců ze sektoru za brankou. Jak sledovat zápasy, když se na zápas nedostanete?



Zápas z Pardubic si opět vybrala Fortuna, která na svém webu nabídne pro uživatele s registrací živý stream z utkání. Pardubický klub již dříve avizoval snahu o zajištění svého přenosu na klubovém webu (lze jen na zápasech, které si nevybere Česká televize a Fortuna) a zdá, že poprvé to vyjde ve středu 3. června. Připravuje se totiž stream z venkovního zápasu na hřišti Sokolova.



Aktuální lídr druholigové soutěže se na televizní stanici ČT Sport objeví nejdříve až v pondělí 22. června, kdy Česká televize nabídne východočeské derby Pardubice – Hradec Králové.