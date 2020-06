Po čtrnácti letech končí. Kdo? Fotbalový Baník Sokolov ve druhé lize. Právě na jeho hřiště míří fotbalisté Pardubic. Možná na dlouhou dobu poslední zápas Sokolova a Pardubic na profesionální úrovni začne dnes v 18 hodin.

Během minulého týdne přišlo oficiální potvrzení. V příštím ročníku se bude hrát v Sokolově jen třetí nejvyšší soutěž. „Budeme hájit žluto-zelené barvy převážně s hráči, kteří jsou odchovanci klubu, prošli klubovým systémem výchovy a mají vztah ke klubu a regionu,“ uvedl v prohlášení výkonný ředitel FK Baník Sokolov Tomáš Provazník s tím, že dosavadní majitel klubu Sokolovská uhelná ukončuje podporu profesionálního fotbalu.

Ve městě, kde se hrála druhá liga čtrnáct let .Od roku 2006, kdy byla do Sokolova prodána licence tehdejšího FK AS Pardubice. Důvod? Malá podpora fotbalu ze strany města a již v té době katastrofální stav stadionu. Pardubice tehdy o druholigový fotbal přišly.

Dnes jsou obě města v rozdílném rozpoložení. Sokolov se s profesionálním fotbalem loučí, FK Pardubice naopak hraje o postup do nejvyšší soutěže.

Po remíze Brna s Duklou mají Pardubičtí v čele tabulky náskok šesti bodů před druhou Zbrojovkou. Východočeši ve třech jarních zápasech vyhráli. Dnes je čeká další, ale ne jednoduchý úkol.

Sokolov po restartu doma zdolal Vyšehrad a bod bral následně i ve Vlašimi. Zbytek ročníku rozhodně nedohraje jen z povinnosti. „Nepřemýšlíme tím způsobem, že by to mělo být snadné,“ prohlásil pardubický záložník Michal Hlavatý.

Středeční utkání bude pardubický klub vysílat v živém komentovaném přenosu na svém webu.