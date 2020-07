Tři body, návrat do čela druholigové tabulky a navíc speciální svačinka do kabiny. Poslední jmenovanou odměnu zařídil Pavel Černý, který skóroval v 5. minutě duelu proti Jihlavě. Pardubičtí fotbalisté vyhráli 2:1.

„Trenér říká, že snad v životě nemůžu dát gól hlavou. Teď pohostí celou kabinu tlačenkou,“ smál se pětatřicetiletý fotbalista.

Speciální prémie byla vypsaná za gól Černého. Musel se ovšem trefit skutečně hlavou. „Ptal jsem se Pavla, co chce za to, když dá gól hlavou. Říkal, že by mu stačilo kilo. Nemyslel peníze, ale tlačenku, má ji u mě,“ potvrdil pardubický trenér Jiří Krejčí.

A zdá se, že si pochutná nejen autor gólu, ale i jeho spoluhráči. „Kluci do pětatřiceti let mohou ještě tlačenku jíst, je to na klouby. My s Jeřábem to budeme muset nechat mladým, aby si pochutnali,“ vykládal po utkání dobře naladěný Černý.

Ke třem podzimním zásahům přidal pardubický útočník první gól v jarní části. Zužitkoval centr Tomáše Čelůstky z levé strany.

„Byl jsem vysoko, rozhodně to nešlo dát na přední tyč. Nezbylo nic jiného než to zkusit křížem přes celou bránu. Trefil jsem to hezky, musím se pochválit,“ popisoval Černý.

Míč směřoval pod břevno, nedosáhl na něj brankář ani obránce Jihlavy. „Udělal to dobře. Má něco za sebou, mohli bychom to od něj očekávat,“ doplnil kouč Krejčí.

VZPRUHA PRO TÝM

Na gól Černého vzápětí navázal Michal Hlavatý. Po deseti minutách tak Pardubice vedly 2:0. „V první půli jsme hru kontrolovali. Ve druhém poločase nám penalta trochu zkomplikovala plány, ale pak už to bylo o tom, abychom to dotáhli do konce. To se nám podařilo,“ řekl Černý.

Za Jihlavu sice snížil Zoubele z penalty, ale stav 2:1 už vydržel. I když střídající hráči dál zaměstnávali jihlavskou defenzívu. „Jsme rádi, že kluci přijdou na hřiště a ještě to oživí,“ řekl Krejčí.

Jen pár hodin tak na prvním místě FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY vydrželo Brno. Zbrojovku vystřídaly Pardubice, které mají náskok jednoho bodu a ještě dohrávku v Třinci k dobru.

„Každé vítězství je psychická vzpruha pro tým, zvlášť po dvou remízách. Mělo by to klukům zase nalít nové síly do žil,“ poznamenal pardubický trenér.

Jeho tým nastoupí ještě ve čtyrech zápasech. Tím nejbližším je krajské derby v Chrudimi, které se hraje již tento pátek.

„Jdeme na hřiště s tím, že si zahrajeme náš fotbal, který někdy pohledný je a někdy není. Důležité jsou tři body, o které jde vždy především,“ s klidem vykládá Černý.