Doma je Jihlava stále stoprocentní. Nic na tom nezměnili ani fotbalisté Pardubic, kteří v úvodním utkání 13. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY prohráli na hřišti Vysočiny 2:3.

Pro Pardubice je to teprve druhá prohra v sezoně. V Jihlavě ztráceli Pardubičtí, kterým oproti minulému utkání chyběl i záložník Tomáš Solil, již od 3. minuty. Po centru z pravé strany se prosadil hlavou Lamin Jawo.

Hosté pak mohli skórovat, ale Prosek hlavou ani Hlavatý svou střelou stav nezměnili. Naopak Jihlava udeřila podruhé. A znovu u toho byl čtyřiadvacetiletý útočník z Gambie. Tentokrát vracel míč před gólmana Smejkal a Jawo ho usměrnil do sítě.

A ve 38. minutě už to bylo o tři góly, když se po rohovém kopu Vaculíka dostal míč k volnému Matúši Lackovi, jenž prostřelil brankáře Šmída.

"Do zápasu jsme vstoupili velice špatně a první půli dohrávali v krizi, domácí byli lepší. Snažili jsme se hrát, domácí si na nás počkali a z brejku nás trestali, i když tam měli i další šance," uvedl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Po jednom pardubickém střídání o přestávce se hosté dočkali snížení. Na začátku druhé půle se po centru Zifčáka z levé strany prosadil Pavel Černý.

A z druhého poločasu bylo ještě drama. V 73. minutě totiž po dlouhém autu snížil zblízka Jan Jeřábek na rozdíl jediné branky.

Hosté mohli i vyrovnat, když po rohu střílel Lee, chvíli po něm ještě i Miker. Brankář Vejmola ovšem už potřetí neinkasoval.

"Nakonec to byl zápas dvou rozdílných poločasů. Do druhé půle jsme to chtěli zlepšit, což se povedlo. Kluci to nevzdali a bojovali o výsledek až do konce. Šance byly i na třetí gól. Nakonec asi zvítězil ten lepší, musíme Jihlavě pogratulovat k vítězství," dodal Novotný.

Jihlava – Pardubice 3:2

Fakta - branky: 3. a 30. Jawo, 38. Lacko – 48. Černý, 73. Jeřábek. Rozhodčí: Zelinka – Mojžíš, Mikeska. ŽK: Mikuš, Lacko – Černý. Diváci: 1531. Poločas: 3:0.

FC Vysočina Jihlava: Vejmola – Mikuš, Tlustý, Tijani, F. Novotný – Lacko, Vaculík – Smejkal, Fortelný (89. Vedral), Zoubele (79. Rezek) – Jawo (83. Koubek).

FK Pardubice: Šmíd – Prosek, Šejvl, Toml, Čelůstka – Jeřábek – Kohút (76. Lee), Zifčák, Hlavatý (82. Mužík), Sokol (46. Miker) – P. Černý.