Svátek fotbalu. Minimálně pro příznivce Vyšehradu. Jejich Šemíci si totiž poprvé v historii klubu (112 let) „zaskáčou“ před zraky celé republiky. A jejich soupeř je těžkého kalibru. Na stadion Evžena Rošického se totiž přivalí vedoucí celek FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY z Pardubic. Ten je naopak před televizními kamerami jako doma.

Ve svých rukou

Do konce podzimní části zbývají dvě kola. Respektive to poslední bude prvním jarním. Pardubický kůň, který je zároveň černým koněm soutěže má v čele tabulky náskok dvou bodů. Případná výhra by ho posunula k primátu půlmistra.

„Všichni si vedoucího postavení nesmírně užíváme. Upřímně řečeno, mě by něco podobného před sezonou ani nenapadlo. Je to vážně skvělý pocit. Teď to jenom udržet. Nemůžeme si ale nevšímat toho, že týmy za námi také hrají dobře a jejich ztráta je minimální. Každopádně to máme ve svých rukou,“ burcuje pardubický obránce Martin Šejvl.

Se svými spoluhráči se v průběhu podzimu dostali do nové role. Žádný celek z prostředku tabulky, ale lídr!

„Každý se chce na nás vytáhnout. Ale zatím se jim to úplně nedaří a my za to můžeme být jenom rádi. Také proto, že vnímáme větší zodpovědnost. Jako Pardubičák cítím také lehký tlak. Na druhou stranu hráč ho potřebuje, aby mohl podávat maximální výkony,“ opakuje Šejvl známou pravdu.

Místo sporných penalt

Pardubičtí fotbalisté poslední dvě venkovní utkání nezvládli, když padli na půdě odvěkého rivala v Hradci Králové (0:1) a poté těsně prohráli i v Jihlavě (2:3).

„Až na první poločas v Jihlavě jsme herně nepropadli. Drhla nám ale produktivita. Musíme si přiznat, že oba týmy byly na nás výborně připraveny,“ podotýká.

Po silných soupeřích z horní poloviny tabulky čeká Pardubice tým z dolní. Vyšehrad potřebuje každý bod a v posledních dvou zápasech to bylo patrné. Dvě prapodivné penalty přivály hned čtyři…

„Vyšehrad až na jeden bod získal všechny v domácím prostředí. Všichni víme, co se tam poslední dobou děje. Do třetice to snad platit nebude, ale v českém fotbale je možné všechno. Nicméně hraje se v televizi, takže rozhodčí budou pod vyšším dozorem,“ přemítá Martin Šejvl.