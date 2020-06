„Odvezli jsme si hodně cenné vítězství,“ oddechl si po utkání pardubický trenér Jaroslav Novotný. Těsná výhra 1:0 stála Východočechy hodně sil.

V prvním poločase totiž museli Pardubičtí řešit řadu situací před vlastní brankou. Hosty několikrát podržel brankář Marek Boháč. Ten vytlačil míč při šancích Holíka a Fábryho.

Další varování následovalo ve 28. mnutě, kdy míč po akci Dukly skončil v síti, ale gól kvůli ofsajdu neplatil. „První poločas nám nevyšel, to si musíme přiznat. Chybovali jsme v rozehrávce a ztráceli míče. Soupeř nás přehrával,“ uvedl kouč Novotný.

Na vývoj museli trenéři reagovat. O přestávce zůstali v kabině Černý a Tischler, do hry naskočili Pfeifer a Brazilec Cadu. Pro něj to byl první start v soutěžním utkání za Pardubice.

„Změny prospěly, mužstvo bylo živější. Byli jsme více na míči a dokázali Duklu zastavit,“ popisoval Novotný. Ke střele se dostal Hlavatý, ale nejprve mířil nad branku Filipa Rady, potom míč lapil právě gólman Dukly.

„Od 60. minuty už to bylo vyrovnané utkání. Nakonec jsme se dostali do předbrankové situace, kterou Michal Hlavatý krásně zakončil,“ poznamenal pardubický kouč Novotný.

Hlavatý si vzal míč před pokutovým územím a tečovanou střelou otevřel v 77. minutě skóre. Míč zapadl přesně pod břevno.

Do hry se potom ještě dostal třeba i střídající Čihák. „Bylo potřeba eliminovat dlouhé nákopy. Chtěli jsme to zvednout výškově, abychom to mohli odbránit. Řadu soubojů ve druhé půli zvládl i Pavel Zifčák na hrotu, dokázal udržet míče,“ pochvaloval si Novotný změny. Měly efekt a vedly k prodloužení skvělé jarní série.

Dukla - Pardubice 0:1

Fakta – branky: 77. Hlavatý.

Rozhodčí: Orel – Blažej, Hock. ŽK: Chlumecký, Piroch – Jeřábek, Cadu. Poločas: 0:0.

FK Dukla Praha: F. Rada – Dancák, Piroch, Chlumecký – Doumbia (61. Kott), Kozma, D. Souček (82. Hadaščok), Tetour, Preisler (61. F. Hašek) – Holík, Fábry (82. Ayong).

FK Pardubice: Boháč - Prosek, Toml, Šejvl, Čelůstka - Jeřábek – Zifčák, Hlavatý (83. Čihák), Tischler (46. Cadu), Ewerton (87. Lee) – Černý (46. Pfeifer).