Trenéři Pardubic připravili v základní sestavě dvě změny, když nastoupili Emil Tischler a Ewerton. Právě brazilský záložník se objevoval v důležitých okamžicích první půle. V 9. minutě si vytvořil střeleckou pozici a jeho pumelici zastavili břevno.

Po půlhodině hry zase hlavičkoval, ale v pádu mířil vedle. Jeho gólová chvíle přišla až ve 37. minutě, kdy suverénním způsobem proměnil penaltu, kterou sudí nařídil po faulu na Proska.

Domácí vedli jen 1:0, protože další šance nevyužili. Neradovali se ani Hlavatý nebo Černý.

„I když skončil první poločas jen 1:0, měli jsme ho pod kontrolou. Šance jsme neproměnili, zápas by pro nás byl jednodušší,“ řekl pardubický trenér Jiří Krejčí.

Druhý gól a snížení

Další gól Pardubic přidal až po přestávce Martin Toml, když na zadní tyči poslal míč do sítě. Varování? Za čtyři minuty následovala vítkovická odpověď. Rychlý protiútok hostů využil Martin Macej.

„Do inkasovaného gólu jsme měli zápas ve svých rukou. Totálně jsme pak znervózněli, s poslední půlhodinou nejsem spokojený. S výhrou pochopitelně ano,“ dodal Krejčí.

Pardubice v závěru duelu již neinkasovali. Ambice soupeře navíc utlumil Denis Dziuba, jenž během minuty obdržel dvě žluté karty a v 69. minutě pro něj zápas předčasně skončil. Vítkovice dohrávaly v deseti.

„Naše hra byla na konci hodně udřená a upracovaná. Je nepochopitelné, že jsme vedli a začali blbnout. Rozumím tomu, že soupeři narostou křídla. Nemá co ztratit, my bychom to ale měli zvládnout lépe,“ poznamenal trenér Krejčí.

Ve středu na Duklu

Pro Pardubice to byl čtvrtý zápas po koronavirové pauze, druhý anglický týden skončil. Až ve čtvrtém utkání se změnila základní sestava Východočechů.

„Tischler splnil naše očekávání. Ewerton to samé v první půli, ale ve druhé půli se ze hry vytratil,“ řekl pardubický trenér.

Lídr má v tabulce stále šestibodový náskok před Brnem, už ve středu zamíří do Prahy k utkání proti Dukle. „Posledních 30 minut by na Duklu nestačilo. Není to jen o tom, abychom se plácali po zádech. I špatné věci si musíme ukázat,“ uzavřel Krejčí.

Pardubice - Vítkovice 2:1



Fakta – branky: 37. Ewerton z penalty, 57. Toml – 61. Macej.

Rozhodčí: Hocek – Poživil, Ratajová. ČK: 69. Dziuba (Vítkovice). ŽK: Holiš, Dziuba, Martišiak. Poločas: 1:0.

FK Pardubice: Boháč - Prosek, Toml, Šejvl, Čelůstka - Jeřábek – Ewerton (83. Surzyn), Hlavatý (83. Čihák), Tischler, Pfeifer (78. Lee) – Černý (71. Šplíchal).

MFK Vítkovice: Netolička – Bolf, Plesník, Holiš, Russmann – Putyera (52. Macej), Chvěja (67. Martiník), Motyčka (52. Ožvolda), Dziuba, Matoušek (46. Kania) – Martišiak.