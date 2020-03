V základní sestavě Pardubic, v níž kvůli žlutým kartám chyběli kapitán Jan Jeřábek a Tomáš Solil, se objevily tři zimní posily včetně brankáře Marka Boháče.

Druholigový lídr šel rychle do vedení, když se po deseti minutách prosadil Pavel Zifčák. „Chtěl jsem hned zakončit, ale pak jsem viděl gólmana, tak jsem se rozhodl pro kličku. Naštěstí to tam padlo,“ popisoval střelec.

Vlašim mohla srovnat po půlhodině, ale hlavička Jandy se pod břevno nevešla. „Utkání bylo od začátku vyrovnané, nám se podařila jedna pěkná akce, po které jsme vedli. Soupeř měl dvě příležitosti, do druhé půle jsme proto chtěli být aktivní, což se nám úplně nedařilo,“ uvedl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Gólman Boháč si ve druhé půli poradil s pokusy Janušky a Jandy, ale i Pardubičtí mohli skórovat. „Dvacet minut před koncem mohl rozhodnout Martin Šplíchal, který šel sám na bránu, ale šanci neproměnil,“ připomněl Novotný příležitost střídajícího hráče.

Tři body si ovšem hosté pohlídali až do konce utkání. „Soupeř se dostal do tlaku, museli jsme čelit dlouhým míčům. Jsme spokojeni, že jsme to zvládli vítězně,“ dodal Novotný.

První tým F:NL nyní čeká dvojice domácích zápasů, již v sobotu přijede do Pardubic Prostějov.

Vlašim - Pardubice 0:1

Fakta – branka: 10. Zifčák. Rozhodčí: Ginzel – Novák, Vodrážka. ŽK: J. Štochl - Prosek. Diváků: 650. Poločas: 0:1.

FC Sellier & Bellot Vlašim: Řehák – P. Breda, Broukal, J. Štochl, M. Kadlec (82. Vedral) – Janda, Januška, Průcha, Záviška (62. Vrána) – V. Svoboda, Fotr (70. Jakubov).

FK Pardubice: Boháč - Prosek, Šejvl, Toml, Čelůstka - Čihák – Zifčák (90. Surzyn), Hlavatý, Tischler, Ewerton (66. Pfeifer) - Černý (63. Šplíchal).