Právě za měsíc startuje jarní část FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Už je jasné, že fotbalové Pardubice v ní budou postrádat svého druhého nejlepšího střelce z první poloviny sezony. Devatenáctiletý Michal Kohút zůstává v kádru prvoligového Slovácka.

Byl podzimní kometou. Z dorostu Slovácka v létě vletěl do dospělého fotbalu. Prosadil se do sestavy Pardubic, v druholigových zápasech vstřelil pět gólů. Mládežnického reprezentanta si i z tohoto důvodu stáhlo jeho Slovácko do zimní přípravy.

Pardubice o Kohúta samozřejmě stále stály a čekaly na vyjádření Slovácka. Ofenzivní hráč byl s prvoligovým týmem na soustředění v Chorvatsku i v Turecku. Tam došlo k rozhodnutí.

„V tomto týdnu jsem komunikoval s trenérem Martinem Svědíkem. Řekl mi, že si Michala nechá na Slovácku. To je čerstvá zpráva, do Pardubic se nevrátí,“ potvrdil Vít Zavřel, sportovní manažer FK Pardubice.

Kohút odehrál i poslední přípravný zápas Slovácka proti ruskému celku FC Tambov a vstřelil první gól svého týmu, který nakonec vyhrál 3:0.

EWERTON HOSTUJE

Kdo Kohúta na pravé straně pardubické sestavy nahradí? O místo v základní jedenáctce si rozhodně řekne Brazilec Ewerton. Ten s týmem trénuje již třetí týden. A potvrzeno už je i jeho půlroční hostování z Mladé Boleslavi.

„V přípravných zápasech dostal prostor vždy minimálně na poločas. Zvládl i těžký zápas s Libercem, kde na něj hrál Malinský. Neztrácí míče a dokáže si poradit v situacích jeden na jednoho,“ řekl Zavřel k příchodu třiadvacetiletého Brazilce.

Ewerton již od roku 2016 hrál na Slovensku za Zlaté Moravce, poslední rok strávil v Mladé Boleslavi. To je další výhoda. „Česky rozumí velice dobře, i když mluví méně. Ale umí taky dobře anglicky,i tak s ním někteří hráči komunikují,“ dodal Zavřel.

Sportovního manažera Pardubic Ewerton zaujal v podzimním utkání ČFL. „Připravoval neustále gólové šance, po jeho přihrávkách padaly góly. Počítáme s ním samozřejmě na kraj, ale vyzkoušel si i post ve středu zálohy,“ prozradil.

Kromě něj Pardubice v zimní přípravě přivítaly Jakuba Selnara, na jaře budou v klubu působit i Emil Tischler a Michal Surzyn. V rámci testu pokračuje Martin Šplíchal z Českých Budějovic.

„Zkouška byla prodloužena. Stále je to na hraně, po sobotním utkání se budeme definitivně rozhodovat,“ uvedl Zavřel.

V sobotu nastoupí fotbalisté Pardubic k přípravnému utkání proti třetiligovému FC Velké Meziříčí (10.15 hodin).