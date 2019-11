Do šlágru 16. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Pardubičtí vstoupili skvěle. Již v 11. minutě našel Michal Hlavatý přesnou přihrávkou nabíhajícího Pavla Zifčáka, jenž střelou podél brankáře otevřel skóre.

Brněnská odpověď ovšem přišla rychle. V 18. minutě centroval z levé strany odchovanec Pardubic v dresu Brna Adam Fousek a Jakub Přichystal hlavou vyrovnal. Hosté navíc ještě před přestávkou vyrovnali. Znovu u toho byl Fousek, jenž vyhrál souboj na hranici pokutového území a Přichystal stihl před gólmanem Šmídem zasáhnout míč hlavou. Brno vedlo 2:1.

Po přestávce pokračoval velký boj, domácí se snažili o vyrovnání. Po přihrávce Čelůstky zakončil střídající Miker, jenže gólman Floder byl připraven. Vytáhl i střelu Šejvla v 87. minutě. I díky jeho výkonu tak Zbrojovka dosáhla na cenné tři body.

Pardubičtí poprvé v sezoně ztratili body na domácím hřišti. "Byl jsem potěšen z návštěvy, která na zápas přišla. Nepřítelem fotbalu naopak byl vítr. Myslím, že utkání ovlivnil pohledem obou stran. Obě mužstva umí hrát lepší kombinační fotbal, ale počasí to úplně neumožňovalo. Po vyrovnání na 1:1 se strhla válka, boj o každý míč. Gratuluji soupeři k vítězství," uvedl po utkání pardubický trenér Jiří Krejčí.

Brno se vyhouplo na třetí pozici. "Dušičkový fotbal se nehrál, byl to spíše boj, taková válka. Jeli jsme na půdu soupeře, který doma skoro dva roky neprohrál, a věděli jsme, že to bude těžké. Chtěli jsme urvat výsledek, který je pro nás velice důležitý. Víra ve vlastní schopnosti nás přenesla i přes nepříznivý stav utkání. Dokázali jsme vstřelit dva góly, vítězství si velice cením," řekl Miloslav Machálek, trenér Zbrojovky.

Pardubice skvělou první polovinu sezony zakončily prohrou. "Dělali jsme, co jsme mohli, ale tentokrát to nestačilo. Prohráli jsme s dobrým mužstvem, nemáme se za co stydět. Za celý podzim bych chtěl hráčům i všem kolem týmu, kteří třeba nejsou tolik vidět, poděkovat, protože odvedli skvělou práci. A samozřejmě fanouškům, kteří nás podporovali a celý podzim byli naším dvanáctým hráčem," dodal kouč Krejčí.

FK Pardubice – FC Zbrojovka Brno 1:2 (1:2)

Branky: 11. Zifčák – 18. a 44. Přichystal. Rozhodčí: Petřík – Hájek, Kotík. ŽK: P. Černý, Jeřábek, Solil, Šejvl, Čelůstka, Miker – Eismann, Vaněk, Šural, Krška. Diváků: 2192.

Pardubice: Šmíd – Prosek, Šejvl, Toml, Čelůstka – Jeřábek – Kohút (61. Miker), Hlavatý (89. Sokol), Solil, Zifčák – P. Černý (81. Kovář).

Brno: Floder – Bariš, Šural, Šmíd, Eismann – Fousek (61. Magera), Sedlák, Vaněk (89. Pavlík), Šumbera (40. Krška) – Růsek, Přichystal.