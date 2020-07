O spolehlivou defenzivu se pardubičtí fotbalisté opírají po celý ročník. Obranná čtyřka nastupuje ve stabilním složení, kompletní porci šestadvaceti zápasů má za sebou i stoper MARTIN TOML. V pátek Pardubice cestují do sousední Chrudimi.

Zápasové vytížení pardubických obránců se nemění ani při současném náročném programu. „Nějaká únava tam je, to je jasné při takové porci zápasů, které jsou tak rychle po sobě. Regenerovat ovšem zvládám dobře,“ říká Toml.

Po pondělní výhře nad Jihlavou je na programu další vypjatý duel – derby. „Každý zápas je pro nás motivací ke splnění snu, a tak únava musí jít stranou,“ tvrdí pardubický stoper.

NEBEZPEČNÝ SOUPEŘ

Právě obranná činnost bude jedním z důležitých faktorů pro úspěch v krajském derby. Chrudimští ukázali, že nejen doma umí střílet góly.

„Samozřejmě je to určité varování, ale naše obrana je dobrá. Věřím, že si dokážeme poradit s jejich útokem a zvládneme to tak, jak všichni chceme,“ prohlašuje Toml.

Chrudim už doma v tomto ročníku zdolala Jihlavu či pražskou Duklu. „Sledujeme Chrudim dlouhodobě a víme, že je silná ze standardních situací,“ naznačuje pardubický trenér Jiří Krejčí.

Mezi nejlepší střelce soupeře patří Petr Rybička a Daniel Vašulín. „Góly umí dát i další hráči, Kesner nebo Sixta jsou také nebezpeční. Prakticky na každého z protihráčů si budeme muset dát pozor,“ dodává kouč.

Duel v sousední Chrudimi je pro Pardubice dalším východočeským derby během dvou týdnů. Doma s Hradcem Králové lídr remizoval 0:0. Dnes bude hrát o další body potřebné k udržení první postupové pozice.

„Derby je vždy zajímavý zápas plný emocí. A taky další krok k našemu snu,“ potvrzuje obránce Toml.

ZÁVĚREČNÉ TÝDNY

Konec ročníku se zase přiblížil, dohráno má být pohledem většiny týmů za necelé dva týdny. „Vždy jde o body, ale s blížícím se koncem soutěže je každý bod ještě cennější. Proto do páteční bitvy dáme všechno,“ ujišťuje kouč.

Ten dodržel, co řekl. Za gól hlavou Pavla Černého byla slíbena neobvyklá prémie. „Dostali jsme od trenéra do kabiny tlačenku,“ potvrzuje Toml.

V hlavách hráčů už je nyní zase další zápas. „Jsme připraveni na všechno, už minulé zápasy ukázaly, že proti nám každý bude bojovat. My víme, o co hrajeme a nehodláme nic měnit. Všichni věříme, že to zvládneme vítězně,“ doplňuje čtyřiadvacetiletý stoper.

Přímo v Chrudimi budou tým podporovat pardubičtí fanoušci, kteří se dostanou do jednoho sektorů za brankou. Zápas, který začíná v 18 hodin, taky vysílá přímým přenosem ČT Sport.