Úvodní zápas 13. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY přináší očekávaný souboj. Jihlava, která na svém hřišti ještě v této sezoně neztratila ani jeden bod, hostí vedoucí Pardubice. Hraje se již v pátek od 18 hodin.

Fotbalová FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: FK Pardubice - FK Fotbal Třinec. | Foto: Deník/ Luboš Jeníček

Oba týmy před vzájemným duelem dělí pět bodů. Domácí Vysočina zve fanoušky a hovoří o utkání podzimu. Pardubičtí fotbalisté budou hájit vedoucí pozici v tabulce. „Víme, že soupeř stále usiluje o návrat do první ligy a určitě udělá maximum pro to, aby se nám hráči Jihlavy bodově přiblížili. Bude to těžké utkání,“ říká pardubický trenér Jaroslav Novotný.