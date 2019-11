Ještě jako aktivní fotbalista byl přímo na hřišti u jednoho z posledních „velkých zápasů“, které se na Letním stadionu odehrály. V sezoně 2005/2006 se KAREL POBORSKÝ vrátil do svého mateřského klubu a v dresu Českých Budějovic vstřelil Pardubicím jediný gól druholigového zápasu.

„Hrál jsem tady, ale vybavilo se mi to velice matně, když jsem sem nyní přišel,“ řekl Poborský na setkání zástupců klubu FK Pardubice a fotbalových legend. Přímo na chátrajícím Letním stadionu, o jehož osudu mají již tento čtvrtek rozhodovat zastupitelé města.

„Pardubický kraj by si zasloužil stánek, na kterém se může hrát důstojný fotbal. Projekt se mi líbí, není to žádná megastavba. Je adekvátní krajskému městu,“ podpořil revitalizaci Poborský, bývalý český reprezentant, jenž hrál mimo jiné i v Manchesteru United či Benfice Lisabon.

Co říkáte tomu, jak v současné době Letní stadion v Pardubicích vypadá?

Je to smutný pohled. Samozřejmě je to před skoro zbouráním a totální rekonstrukcí, o to se taky fotbalový klub snaží. Pardubický kraj by si zasloužil stánek, na kterém se může hrát důstojný fotbal. Tím by se podpořilo konání lidí z fotbalového klubu, protože mládež je na velice dobré úrovni. Akademie, na klubové a regionální úrovni, je jedna z nejlepších v republice. Systém výchovy odchovanců funguje až po jejich začleňování do prvního mužstva. Byla by obrovská škoda, kdyby se pardubický fotbal v tomto bodě zastavil z toho důvodu, že nemá stadion, nemá kam jít dál, a že mu administrativa neumožňuje hrát profesionální soutěže. Přál bych si, aby zastupitelé byli pro a aby se pardubický fotbal mohl dál rozvíjet.

Jak se vám zamlouvá připravený projekt revitalizace Letního stadionu?

Měl jsem možnost se s ním seznámit, protože sem do akademií jezdíme relativně často. Mně se to líbí, je to reálné a střízlivé. Není to žádná megastavba, prostě adekvátní krajskému městu. Jde o krásný stánek, na který se budou těšit diváci, tak určitě i hráči.

Zaznívají i názory, že stadion potřebuje především tým dospělých. Jaký je váš pohled?

To je nesmysl. Je podle mě alibismus říkat, že tady jednou za čtrnáct dnů bude běhat jedenáct kluků. Jak už jsem říkal, pro celý pardubický fotbal je to nevyhnutelné rozhodnutí, protože pokud stánek nebude splňovat pravidla, tak se tady nebude hrát nejen první, ale ani druhá liga. Je to zásadní rozhodnutí. A nemířím tím jen na profesionální hráče, kteří tady budou hrát, ale i na spoustu dětí a trenérů, kteří jsou pod nimi. Systém tady byl velice dobře vybudován. Byla by škoda, kdyby se to mělo zastavit.

Pro mladé fotbalisty by to musela být opět nová motivace…

Je to tak. To je něco jiného, než když slyšíme, že tady trénují holky a bojí se sprchovat, aby na ně nespadl strop. Nemá smysl o tom mluvit. Jakmile by tady byl takový stadion, tak úroveň fotbalu a kultura sportovního prostředí vzroste. Vyrostlo by tady i další tréninkové hřiště. Podmínky by se tím všem týmům zlepšily, z toho by profitoval celý pardubický fotbal.

Už jste dříve zmiňoval, jak pardubický fotbal dokáže dodávat hráče do mládežnických reprezentací. Jak jsou Pardubice v tomto ohledu vnímány?

Je to nadstandardní klub a jak jsem říkal, tak Pardubice jsou po Spartě a Slavii víceméně třetí dodavatel do mládežnických reprezentací. To mluví za všechno. Vidíme, že se z Pardubic dokáží posunout hráči i dál. Nebojí se dát do branky dvacetiletého gólmana v boji o postup do první ligy. I z toho je jasné, že tady vítězí zdravý rozum a dělá se to dobře. To je cesta, kterou bychom jako český fotbal chtěli jít. Podle posledních statistik, které máme, vidíme, že český fotbal je co se týče zařazování mladých hráčů do 21 let až na 34. místě v Evropě. To je zarážející číslo. Právě Pardubice ukazují, že to jde dělat i jinak.