Příklad Českých Budějovic je lákavý. Dynamo z jižních Čech se stalo v minulém ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY podzimním mistrem (se stejným bodovým ziskem jako nyní Pardubice) a první místo mu patřilo i na konci sezony. To znamenalo samozřejmě postup do nejvyšší soutěže.

Pokud by se povedlo něco podobného i Pardubicím, je tu překážka. V příštím roce na východě Čech prvoligový stadion ještě nebude. Co by se stalo? „Zjišťujeme podrobnosti, možnosti i rizika,“ říká VÍT ZAVŘEL, sportovní manažer FK Pardubice. Varianta hrát případně první ligu v jiném městě rozhodně existuje.

„Nutí“ vás současné umístění A-týmu v druholigové soutěži přemýšlet i o postupových variantách?

Ano, vzhledem k tomu, že jsme první, tak o tom přemýšlíme a na toto téma se bavíme. Zjišťovali jsme varianty, které jsou možné v případě postupu bez potřebného stadionu. Tyto podrobnosti známe, ale veřejně se o tom moc nebavíme, protože nechceme nic zakřiknout. Bavili jsme se o tom hlavně z toho důvodu, abych mohl na ligovém výboru zjistit, co vše to obnáší, jaké jsou možnosti i případná rizika. Zjišťovali jsme i záležitosti kolem licence a podobně. Není jednoduché hrát všechny zápasy v cizím prostředí.

To by samozřejmě znamenalo hrát „domácí“ zápasy v jiném městě. Máte varianty, kde by to mohlo být?

Nějaké varianty jsou, ale vzhledem k tomu, že jsme o tom ještě s nikým nejednali, tak to nemohu nyní říkat do éteru. Případné kluby zatím nevědí o tom, že máme v hlavě nějakou myšlenku. Toto bude aktuální pravděpodobně v únoru, kdy se bude řešit licenční manuál. Přes zimu vše musíme vyhodnotit. Uvidíme taky, jaký kádr udržíme a jestli bude stejně kvalitní. V každém případě to bude na pořadu v únoru, kdy už budeme muset řešit žádosti o licenci na příští sezonu. Pokud by to bylo pro první ligu, tak už musíme mít vyjednané podmínky, kde bychom v případě postupu mohli první ligu hrát.

Pro vás v tomto bude klíčový i projekt revitalizace Letního stadionu. Je to tak, že můžete hrát sezonu na jiném stadionu za předpokladu, že se v průběhu ročníku začne v Pardubicích opravdu stavět?

Je pravda, že se vše odvíjí od Letního stadionu. Kdyby se to nějakým způsobem zase protahovalo, tak nemůžeme jít hrát na rok mimo město. Je jasně dané, že můžete hrát rok jinde, ale musíte začít stavět. Pokud během roku nezačnete, tak dostanete pokutu tři miliony korun a automaticky jste sesazeni do druhé ligy. To je jedno riziko. Další je v tom, že dostáváme finance od Ligové fotbalové asociace za televizní práva a marketing. V tomto případě bychom je dostali až v momentě, kdy se začne stavět stadion. Tento příspěvek dostává každý prvoligový tým, my bychom ho nedostali. To by nastalo až v momentě, že začnete stavět a doložíte, že máte finance na dokončení stavby. Musí to být proto velmi připravený krok, pokud by se to povedlo. Samozřejmě i v součinnosti s městem.

Jak to nyní vypadá se zmiňovaným hráčským kádrem Pardubic pro jarní část sezony?

Pracuji na tom a chtěl bych, aby se pro nás nic nezměnilo. Takové informace v současné době mám, ale první liga končí až za tři týdny. Vše se bude odvíjet od toho, jestli nedojde v těchto klubech ke zraněním nebo neplánovaným přestupům. Uvidíme, já osobně říkám, že bychom měli mít ještě silnější kádr než na podzim. Jestli se to podaří, je zatím těžké říct. Ve druhé lize je celkem složité budovat mančaft. Víte, kde potřebujete posílit nebo zdvojit posty, řešíte to, ale ze dne na den to může být jinak.