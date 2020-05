Před 80 lety: Ligová éra s bronzovým hattrickem

Třetí místo. SK Pardubice za Spartou a Slavií, hlásal tehdejší tisk. Je to již 80 let od doby, kdy pardubický fotbal dosáhl na bronzovou příčku v nejvyšší soutěži. A to hned třikrát po sobě. Jedná se o první z ligových etap Pardubic, kterou Deník připomene.

SK Pardubice | Foto: Archiv