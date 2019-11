Dlouhé roky chátrající Letní stadion v centru města se přiblížil přestavbě. Zastupitelé schválili jeho revitalizaci. V Pardubicích má vyrůst fotbalový stánek s parametry pro první ligu, kryté tribuny budou mít kapacitu 4700 míst.

„Já samozřejmě vítám tento výsledek. Finální schůzky v zastupitelských klubech končily prakticky až ve čtvrtek. Je to pro nás úspěch. A je to zase začátek a spousta další práce,“ okomentoval výsledek hlasování Vladimír Pitter, předseda představenstva FK Pardubice.

Řada jednání, workshopů a vysvětlování. Celý projekt ušel od roku 2017, kdy se již o stadionu v zastupitelstvu hlasovalo, dlouhou cestu.

„Před dvěma lety byl odsouhlasen záměr, že tam stadion bude. Začaly veškeré projekční práce a povolení, to máme. Nyní už začíná finální projektová fáze a soutěž o zhotovitele stavby. Ta už se netýká přímo fotbalistů, ale investora, v tomto případě města Pardubice,“ řekl Pitter.

Projekt se tedy dostává do další fáze. „Za poslední roky jsme se setkávali se všemi příslušnými odbory a lidmi, kteří to mají v kompetenci. Myslím, že toto hlasování s očekáváním přijali. Bude v jejich zájmu co nejrychleji vše připravit,“ dodal Pitter.

Výsledkem má být stadion za 430 milionů korun, vedle vyroste i tréninkové hřiště. Co tento posun znamená pro celý fotbalový klub?

„Je to velmi významná etapa pro splnění cíle, který jsme si dali při vzniku klubu. Být pravidelným účastníkem nejvyšší soutěže. A bez adekvátního stadionu to nejsme schopni dokázat. Znamená to pro nás hodně, na druhou stranu je to závazek. Bereme to s velkou zodpovědností vůči všem uvnitř klubu i sportovní veřejnosti. A samozřejmě i vůči městu, protože město je investorem a vlastníkem stadionu,“ poznamenal šéf klubu.

Přímo na radnici sledovali jednání zastupitelstva nejen zástupci vedení klubu, ale i někteří hráči, trenéři a fanoušci FK Pardubice.

„Ukázali jsme nejen na zastupitelstvu, jaká je v klubu soudržnost. Možná i proto jsou sportovní výsledky takové, jaké jsou,“ vnímal Pitter podporu.

Na přeplněném balkonu nechyběl ani trenér A-týmu Jiří Krejčí. „Spíše jsem přemýšlel, co by se dělo, kdyby to nedopadlo. Tajně jsem věřil a jsem rád, že to tak i skončilo,“ řekl kouč.

Jak dlouhá cesta tedy ještě ke stadionu vede? „Jestli se říká, že stavba je na dvacet měsíců, tak i s přípravami můžeme koukat někam do roku 2022. Je dobré, že už na ten konec vidíte,“ uvedl Pitter.