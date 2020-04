„Doteď jsme jen běhali, je to zase něco jiného,“ uvedl po tréninku pardubický obránce Jan Prosek. V podobném režimu budou Pardubičtí nyní fungovat a čekat, jak se situace kolem nejvyšších fotbalových soutěží bude vyvíjet.

Jaké jsou společné tréninky po tak dlouhé době?

Super, těšili jsme se. Doteď jsme běhali jen někde v lese bez míče, je to zase něco jiného. Měli jsme tam přihrávky a střelbu. Je dobře, že jsme zase s ostatními v partě.

Byla jednotlivá cvičení zaměřena hlavně na to, abyste si znovu po delší odmlce zvykli na míč?

Pět týdnů jsme míč neměli, museli jsme si na něj zase zvyknout. Je to zase jiný pohyb, než jenom běhat.

Jaký pocit jste tedy měl přímo na hřišti?

Necítil jsem se špatně, ale je vidět, že nějaká pauza byla. Předtím jsem si zakopal asi jen dvakrát na zahradě, nic velkého.

Patříte k hráčům, kteří do Pardubic dojíždějí z Prahy. Vnímáte současná omezení při cestování?

Jezdí méně vlaků a je v nich rozhodně méně lidí. Snažím se dodržovat hygienická pravidla, mít roušku a dezinfikovat si ruce. Taky si sednout s nějakým odstupem od ostatních.

Přizpůsobit jste se museli i v areálu, kde trénujete…

Máme tam připravenou jednu speciální kabinu, a to jen pro nás dojíždějící, která je mimo hlavní budovu. Po jednom se tam můžeme převléknout.

Společný trénink v omezeném režimu je prvním krokem. Věříte, že se podaří dohrát aktuální sezonu?

Já doufám, že se začne ještě dříve, než je plánováno. Osmého června, jak je to nyní, to je ještě dlouhá doba. Když si vezmeme, že jsme hráli jeden mistrák po dvou měsících přípravy a teď bychom se měli sedm týdnů připravovat na další zápasy, tak je to dlouho. Doufám, že situace bude taková, aby se mohlo začít dříve.