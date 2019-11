V Jihlavě jste inkasovali tři góly, což je třetina obdržených branek v celé sezoně. Kde byl v první půli největší problém?

Těžko říct, poločas nám vůbec nevyšel. Ve vápnech jsme nebyli důrazní a zodpovědní, hlavně v tom obranném. Už jsme si to vyříkali. Doufám, že se vrátíme na vlnu, že góly nebudeme dostávat.

Pomůže směrem k dalšímu zápasu i druhý poločas, v němž jste Jihlavu potom zatlačili?

Jednoznačně. Ukázali jsme si, že kdybychom takhle hráli, tak tam můžeme i vyhrát. Škoda, prohráli jsme si to sami. Doufáme, že nám druhý poločas pomůže do dalších zápasů.

Byla pro vás jako pro obránce Jihlava zatím nejtěžším soupeřem?

Asi ano. Extra nás nenapadali, počkali si a pak se to na nás hrnulo. Byl to těžký soupeř, ale zase ne o tolik lepší než ostatní týmy.

Když jste prohráli v Hradci, potom jste doma získali tři body. Do zápasu s Chrudimí jdete se stejným cílem?

Ano, vždy jdeme do zápasu s tím, abychom vyhráli. Víme, že doma máme velkou sílu. Samozřejmě jdeme vyhrát a věříme, že odčiníme utkání v Jihlavě.

Regionální souboj s Chrudimí už jste poznal v minulé sezoně. Je to pro hráče v kabině speciální zápas?

Minule přišlo na oba zápasy spousta lidí. Doufáme, že vyjde počasí, aby zase fanoušci přišli. Města jsou kousek od sebe, má to asi větší náboj. Na druhou stranu se hraje o tři body, které jsou stejné jako v jiném utkání. Bude především důležité vyhrát.

Jak vnímáte Chrudim jako soupeře? Od této sezony má jiného trenéra…

Ten tým ovšem zůstal skoro stejný. Akorát přišel Janoušek z Hradce do středu zálohy, ale v poslední době měl nějaké zdravotní problémy. Hodně spoléhají na Vašulína, který nahoře dokáže udržet míče. Nebudeme se tolik na soupeře ohlížet, budeme se držet naší hry.

Chrudim řešila nedostatečnou produktivitu svých útočníků, ale s Duklou to bylo jiné…

Viděl jsem jejich zápas v Ústí, který byl v televizi. Chrudim byla nebezpečnější, ale neproměnila šance, Ústí je za to potrestalo. S Duklou to protrhli. My jen věříme, že je dokážeme ubránit.

Nesledujete jen druhou ligu. Co říkáte jako odchovanec Slavie na výkony pražského týmu nejen v Lize mistrů?

Je to parádní. Na obou domácích zápasech jsem byl, akorát mě mrzí, že ani v jednom nezískali žádné body. Myslím, že na to měli, akorát se ještě ukázala taková nezkušenost v podobě neproměňování šancí. Je nádhera, když se takhle daří. Já chodím od šesti let skoro na každý domácí zápas Slavie, tak mě to hrozně těší.

Ve F:NL jsou Pardubice první, v nejvyšší soutěži zase Slavia. Pro vás úspěšné období, že?

Myslím, že hlavně nejkrásnější (směje se). Doufám, že to bude pokračovat co nejdéle.