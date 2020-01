S novým brankářem Janem Čtvrtečkou a ve druhé půli i s navrátilci či dorostenci. Tak nastoupil lídr druholigové soutěže. Do zápasu naopak nezasáhli Jeřábek s Čelůstkou a hráči po nemoci či zranění.

Pardubicím se povedl úvod zápasu. Hned ve 3. minutě se ve vápně prosadil Tomáš Solil a střílel přesně. Ve 23. minutě pak další kombinaci zakončil Michal Hlavatý a krátce po něm se podruhé trefil Solil.

"První poločas jsme měli jasně pod kontrolou, soupeře jsme přehrávali a dali tři góly. Byla tam kombinace a pohyb, k první půli není co vytknout," řekl Jaroslav Novotný, trenér Pardubic.

Po přestávce došlo ke změnám v obou týmech. Největší šanci měl dorostenec Sychra, jenže trefil tyč a následnou střelu zlikvidoval živanický brankář Frydrych. Až v závěru přidal čtvrtý pardubický gól Jiří Miker.

"Do druhého poločasu jsme měli hodně mladý mančaft, hra se opticky vyrovnala, ale soupeři jsme šance nepovolili. V závěru jsme gól přidali, můžeme být spokojení," dodal Novotný. Pardubičtí v pondělí ráno odcestují na soustředění do Bedřichova.

Úvodní zápas odehrály i Živanice. "Pardubice nastoupily do první půle v silné sestavě, byl tam vidět markantní rozdíl ve výkonnosti. Těžko se proti nim hraje. Pak se to prostřídalo, hra se vyrovnala. My jsme ovšem byli pomalí a těžko jsme se dostávali dopředu," uvedl živanický trenér Roman Oliva.

FK Pardubice – TJ Sokol Živanice 4:0

Branky: 3. a 24. Solil, 23. Hlavatý, 89. Miker.

Rozhodčí: Drábek – Vodrážka, M. Schmeiser. Diváků: 220. Poločas: 3:0.

Pardubice – 1. poločas: Čtvrtečka - Prosek, Toml, Čihák, Sláma - Šejvl - Lee, Solil, Hlavatý, Zifčák – Černý. 2. poločas: Čtvrtečka – Surzyn, Čihák, Zukal, Kurka – Tischler – Sychra, Šimek, Hlavatý (70. Solil), Sokol – Miker.

Živanice: Volšík (46. Frydrych) - Buriánek, Spěvák, Staněk, F. Pánek - D. Pánek, Hundák, Gorol, Herzán, Gašpar - Štěpánek. Střídali: Vyšehrad, Motyčka, Langr, Polák, Kakrda, Kopecký.