Další remíza, pro změnu 1:1. Chrudimští fotbalisté nadále čekají na první jarní vítězství, další bod do tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zapsali proti Táborsku.

Chrudimští fotbalisté (v červeném) remizovali doma s Táborskem. | Foto: FB Táborska

Chrudim vstupovala do zápasu s Táborskem s cílem ukončit čekání na vítězství v jarní části a za tímto cílem vykročila dobře. V první polovině úvodního poločasu se mnoho zajímavého na stadionu Za Vodojemem neudálo, ovšem vše rozsekla situace z pětadvacáté minuty. Marek Kejř byl faulovaný v pokutovém území, následný pokutový kop sice Janu Záviška ovi zneškodnil brankář Pastornický, jenže tak nešťastně, že balon odrazil přímo k Záviškovi a ten se z dorážky nemýlil - 1:0.

Z náskoku se však Chrudim radovala pouhých třináct minut. Táborsko z rychlé akce po pravé straně vytěžilo vyrovnání, na míč si ve vápně naběhl Jakub Šašinka a pohotovou ranou pod břevna nedal Floderovi šanci zareagovat - 1:1. Z první půle stojí za to vypíchnout hlavičku Petra Průchy, která ale skončila jen v náruči Pastornického.

Na začátku druhého poločasu mělo sérii šancí Táborsko, které mělo nakročeno k tomu, aby duel otočilo ve svůj prospěch. Brankář Jiří Floder během několika sekund likvidoval nebezpečná zakončení z hranice malého vápna, nejblíže byla hlavička Koného, kterou chrudimský brankář vytáhl z podbřevna na roh.

Emotivní a tvrdý souboj vyeskaloval v 76. minutě, kdy po třech minutách od první žluté karty zajel do Petra Průchy a po druhé žluté a červené mířil předčasně do sprch. Patnáctiminutovou přesilovku Chrudimští využít nedokázali a duel tak skončil remízovým výsledkem 1:1.

„Šli jsme do utkání s tím, že ho chceme vyhrát, ale i přesto, že jsme se v prvním poločase ujali vedení, nehráli jsme dobře. Po pauze se to trochu zlepšilo. Byl to bojovný zápas s řadou ostrých zákroků na obou stranách. Počítali jsme s tím, že kdo bude v tomto důraznější, tak může utkání vyhrát. Po červené kartě jsme hráli čtvrthodinu přesilovku, ale vytvořili jsme si šanci až v samotném závěru,” povzdychl si po utkání nespokojený trenér Radek Kronďák.

MFK Chrudim - FC SILON Táborsko 1:1

Fakta - branky: 26. Záviška – 39. Šašinka. Rozhodčí: Všetečka – Kubr, Černoevič. ŽK: 2:3. ČK: 0:1 (76. Mach po 2. ŽK). Diváci: 650. Poločas: 1:1. Chrudim: Floder – Halász, Hašek, Skwarczek, Svoboda – Řezníček (C) – Záviška, Kejř (90+2. Jedlička), Průcha, Juliš (80. Kesner) – Firbacher. Táborsko: Pastornický – Mezera, Kosek, Alexandr, Koné, Kateřiňák, Dordić (90+4. Sojka), Plachý (C), Šašinka (88. Kopřiva), Mach, Kronus (65. Varačka).