„Začátek sezony nedopadl vůbec podle našich představ. Na začátku jsme měli tlak a převahu, ale poté jsme dostali za šest minut dva rychlé góly. Po pauze to bylo z naší strany znovu lepší, ale když jsme z první standardky dostali třetí gól, bylo už těžké s tím cokoliv dělat," popsal průběh prvního kola záložník Petr Juliš, který byl na hřiště vyslán v pětašedesáté minutě.

Černé myšlenky v chrudimské kabině ale rozhodně nepanují, na porážku se musí rychle zapomenout. „Nesmíme si z toho nic dělat, prohrálo se, to je špatné, ale řekli jsme si a ukázali chyby a neměly by se opakovat. Teď už to bude jen lepší," věří Juliš.

Jako další je na řadě domácí zápas s Příbramí. Mužstvo, které se v loňské sezoně i s Chrudimí tahalo o udržení ve druhé nejvyšší soutěži, v prvním kole na domácí půdě remizovalo 1:1, oba góly padly krátce po sobě v závěru prvního poločasu. „Příbram je hodně technický mančaft, nebudou se bát hrát s míčem a pro nás to bude hodně náročné po kondiční i po psychické stránce," předvídá chrudimská naděje.

V dresu Příbrami by se mohli objevit dva bývalí hráči východočeského klubu - obránce Daniel Fišl a útočník David Surmaj, který ještě před pár týdny hrál v dresu Chrudimi. „Je výhoda, že ho známe. Ale víme o něm, že je to kvalitní útočník s fantastickou levačkou," popisuje svého sobotního protihráče Petr Juliš.

Zápas startuje v sobotu v 10:15 na hřišti Za Vodojemem.