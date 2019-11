Když spolu oba týmy hrály v červenci 1:1, málokdo by tipoval, v jaké situaci se potkají opět v listopadu. Aspirant na první ligu z Brna pojede do Pardubic s cílem snížit ztrátu na vedoucí tým tabulky. První Pardubice hostí čtvrté Brno.

Pro Východočechy jde o tečku za skvělým podzimem. „Pro mě je to zápas podzimu,“ říká pardubický trenér Jiří Krejčí. Dobře ví, jaký soupeř se Pod Vinicí představí.

„Zbrojovka se stále bude rvát o první ligu. Hlavně je to mužstvo, které má hodně široký a kvalitní kádr,“ uvedl kouč Krejčí.

O tom, že Brno touží po návratu do nejvyšší soutěže, není pochyb. Některé podzimní zápasy ovšem Zbrojovce nevyšly. Došlo i na výměnu trenéra, když Pavla Šustra nahradil Miloslav Machálek. Ten vedl nováčka z Líšně, ale pak se přesunul do jiného brněnského klubu.

„V Brně to bylo vyrovnané, teď už zase hrají trochu jinak. Něco jsme si říkali, myslím, že na ně budeme nachystaní,“ ujistil pardubický kapitán Jan Jeřábek.

Jak to chodí Pod Vinicí, zase dobře ví pardubický odchovanec Adam Fousek. Ten se v létě přesunul do Brna. „Na Adama se těším, nemám s ním žádný problém. Chceme vyhrát, ale neřešíme, že to je zrovna Brno. Každopádně by to mohl být dobrý fotbal z obou stran,“ doplnil Jeřábek.

Pardubičtí už trénuji znovu v obvyklém složení, vrátili se reprezentanti. „Nepolevili jsme. I bez hráčů, kteří byli na reprezentačních srazech, jsme dál tvrdě trénovali. Věřím, že nám přestávka neublíží,“ poznamenal trenér Krejčí.

Oba týmy po polovině sezony dělí sedm bodů, pro Brno půjde o důležitý zápas. „Věříme, že nás přijdou fanoušci podpořit v hojném počtu. Budeme to potřebovat,“ řekl Krejčí. Zápas začíná v sobotu v 10.15 hodin.