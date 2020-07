Pocity velké euforie a štěstí po postupu, další spousta práce před sebou. Fotbalisté v úterý od 18 hodin zakončí ročník FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY utkáním 30. kola v Praze na stadionu Viktorie Žižkov. Po něm Pardubičtí převezmou pohár pro vítěze soutěže. O hráčích Pardubic či o stadionu mluvil VLADIMÍR PITTER, předseda představenstva FK Pardubice.

Společně s kolegy vedete klub více než dvanáct let, za tu dobu se stále posouváte v mládeži i v dospělé kategorii. Navazuje to všechno na sebe, jak má?

Myslím, že spousta lidí to hodnotí podle špičky ledovce, což je A-tým. My jsme trpěliví a vytrvalí. Šli jsme pozvolnou cestou a nechtěli jsme být nějaké rychlokvašky. Každý úspěch v rámci klubu pro nás úspěch byl. Jestli to byl třeba dřív postup do extraligy dorostu, kde jsme a brázdíme tam vody, byli jsme za něj rádi. Věděli jsme, že fanoušek je náročný, chtěl by top. Za tím jsme šli, teď se nám to splnilo. Přiznám se, že před sezonou jsme to neřešili, ono to nějak plynulo. Na podzim jsme se rozhodli, i vzhledem k rozhodnutí zastupitelstva o stadionu, posílit kádr, jít do toho a zkusit ten krok teď.

Byla tu zkrátka velká šance na postup, když byl tým na prvním místě…

Můžeme to vidět na Brnu, které postup mělo jako cíl, že to je pak velmi složité. Viděli jsme to i v našem posledním utkání. Za stavu 1:1 byl zápas rázem jiný a nervózní. Jsme rádi, že to vyšlo. Je to další mezník. Když jsem své parťáky přilákal do organizace, tak se nám nepodařilo koupit licenci od FK AS, která přešla do Sokolova. Začali jsme tady mládeží, pak v dospělé kategorii od divize. Stánek na Vinici je s námi spojený a zaslouží si úctu k tomu, co jsme dokázali. Říkal jsem kolegům tehdy na začátku, že by to mohlo vyjít do deseti let. Je to dvanáct, ale to nevadí (usmívá se). Jsme rádi, že to je po dvanácti letech.

Jaké budou nyní nejbližší kroky, které vás jako vedení klubu čekají?

Kolegové mě znají, že bývám při zemi a taky dost přes ta čísla. Z pověrčivosti jsem to neřešil, ale hned začátkem týdne se scházíme a začínáme řadu věcí řešit. Když jsem odhadoval, o kolik by se měl zvýšit rozpočet, tak to nebyl výstřel od boku, ale reálný odhad. Samozřejmě taky bude záležet na tom, co sportovní manažer s trenéry budou připravovat. Čeká nás určitě spousta práce.

Současný kádr budete chtít z velké části udržet?

Rozhodně. Kluky jsme svolali po prvních oslavách do kabiny, protože jsme jim chtěli něco říct. Jen jsem potvrdil, co jsme jim řekli na zimním soustředění ve Špindlerově Mlýně. Jsme na ně pyšní, protože hráči včetně realizačního týmu to dokázali a určitě si zaslouží pokračovat. Věřím tomu, že jich spousta zůstane. Dnes samozřejmě ještě nevíme, jsou tu i hráči na hostování, kteří budou možná díky svým výkonům staženi do mateřských klubů. Na druhou stranu jsme postoupili a může se stát, že ten posun vidí a zůstanou u nás. Každopádně je naše gentlemanské slovo, že pokud to půjde, tak se tady ti hráči o to budou rvát i v příští sezoně.

První ligu ovšem v Pardubicích hrát v příští sezoně nemůžete. Bude to opravdu v Mladé Boleslavi, nebo je ve hře i jiná varianta?

Potřebovali jsme k 30. dubnu nahlásit stadion. Máme smlouvu o smlouvě budoucí v Mladé Boleslavi, ale i tohle bude téma. Budeme řešit různé varianty, protože se může stát, že se nedohodneme nebo pro nás podmínky nebudou přijatelné. Uvidíme, z pověrčivosti jsme čekali na poslední zápas. Může se stát, že najdeme jinou alternativu, která pro nás bude zajímavá.

Zastupitelstvo města loni schválilo revitalizaci Letního stadionu, až nedávno se vypsalo výběrové řízení, ale na zastupitelstvo má jít projekt znovu. Neleze už vám to na nervy?

Leze mi to na nervy, protože jsme s kolegy z podnikání zvyklí, že když si něco řekneme, tak to platí. Je to pro nás trochu nepochopitelné. Jsem rád, že politiku nedělám, protože je vidět, že je zcela jiná. Jestli to je gesto nějaké opatrnosti, nevidím do toho. Když to řeknu na rovinu, tak nevím, na co se stále čeká. Já jen říkám, že tady může být hokej, basketbal, fotbal úplně v klidu. Tak to je, fotbal je nejpopulárnější a nejmasovější sport na světě. Vrátili jsme to sem po padesáti letech. Jestli to na radnici nechtějí vidět, tak to je jejich problém, prostě budeme hrát jinde. Je to samozřejmě škoda, ale ten rok a půl někde vydržíme. Moc bychom si přáli, abychom na nový stadion do Pardubic přivedli rovnou tu první ligu.