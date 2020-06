Odchovanec místního fotbalu a jeden ze základních kamenů týmů, který v sezoně zatím inkasoval jen třináct gólů. V rozhovoru mluví nejen o zbytku druholigového ročníku v podání fotbalistů Pardubic.

Po zápase s Varnsdorfem se mluvilo o další pardubické výhře, ale i bláznivém počasí. Co si budete z tohoto utkání nejvíce pamatovat?

Asi tu oslavu s fanoušky po zápase, která byla dost bláznivá. Padaly kroupy, a do toho po nás chtěli abychom si sundaly dresy a skákali. Byla to sranda, já jsem se uvolnil a ani jsem na to počasí nemyslel. Prostě jsme si užívali radost společně s fanoušky.

Samotný zápas nebyl jednoduchý, stejně jako v předchozích duelech. V čem byl Varnsdorf nejvíce nepříjemný?

Překvapil nás taktikou, protože hráli jeden na jednoho. Dá se říct, že nás tak bránili po celém hřišti. Nenechali nás rozehrávat, byli jsme možná malinko překvapení, ale spíše byl problém, že jsme ze začátku nevyhrávali souboje. Postupně jsme se pak do toho dostávali. I když to nemuselo vypadat, tak jsme v prvním poločase soupeři nějaké síly vzali. Ve druhé půli už to bylo lepší, dostali jsme se do tlaku.

Opět jste dokázali rozhodnout po přestávce. Jakou roli hrál pro další vývoj utkání první gól?

Ten je vždy strašně důležitý. Cítili jsme po prvním gólu, že to zvládneme. Varnsdorf jsme do ničeho nepouštěli, od začátku druhé půle jsme hráli dobře, to se projevilo. Byla vidět převaha.

Zkoušeli jste to předtím zlomit i vy jako stopeři? Martin Toml trefil břevno, vy jste taky střílel…

Myslím, že to zkouší každý. Já jsem se tam dostal ke střele, Tomlik střílel po standardce do břevna. Já jsem se chtěl zapojovat do kombinace v první půli, protože protihráči na nás byli nalezlí. Kluci to měli těžké, proto jsem cítil, že v případě přečíslení jim můžeme pomoci.

Na domácím hřišti byl opět vidět Brazilec Ewerton, který byl u obou gólů. Přišel během zimní pauzy, postupně jste se navzájem poznávali. Prokazuje v zápasech už to, co se od něj možná očekávalo?

Když sem Ewerton přišel, tak jsem ho ani moc neznal, popravdě vůbec. Už od prvních tréninků ukazoval, že je neuvěřitelný ve hře jeden na jednoho. Nemá problém kohokoliv přejít. Pak bohužel vypadl kvůli zranění, tak nemohl nastupovat hned od začátku. Na šanci si počkal a ukazuje, že s míčem je hodně silný. Využil toho i v posledním utkání, ale myslím, že se pořád může zlepšovat. V prvním poločase tam měl několik akcí, po přestávce už předvedl asistenci i krásný gól.

Když se podíváme na jarní část, tak jste v polovině. Sedm zápasů odehráno, dalších sedm před vámi. Jak vnímáte současnou situaci Pardubic?

Přesně tak, jak říkáte. Jsme v polovině cesty, čeká nás ještě sedm kroků k našemu cíli, který máme společně s celým týmem. Věřím tomu, že to zvládneme. Zatím pro to děláme maximum, když nám zápasy vyšly, jak jsme chtěli. Někdy tam samozřejmě byly herní výpadky, ale výsledkově to šlape. Chceme si formu udržet i nadále.

Budete hrát i proti týmům, které usilují minimálně o účast v baráži. Co lze očekávat od zbytku sezony?

Myslím, že to bude podobné jako doteď. Každý se na nás chce vytáhnout a předvést něco lepšího než ten minulý soupeř. Týmy hledají nové taktiky, jak proti nám hrát. Můžeme očekávat cokoliv, ale vždy bude záležet na tom, co my soupeři dovolíme. Musíme se soustředit pouze a pouze na sebe. Myslím, že tým ukazuje sílu nějakých 23 kol. Nemá cenu se něčeho bát, to vůbec ne. Jsou to další zápasy, do kterých musíme jít zase naplno.

Pardubická obrana nastupuje po celou sezonu ve stejném složení. Pokud není důvod, trenéři do ní nezasahují. Jak se to dá zvládat nyní, kdy jsou zápasy v rychlém sledu po sobě?

Teď to nebylo vůbec jednoduché, především poslední tři zápasy. Tam bylo dnů na odpočinek opravdu minimálně. Po deseti dnech jsme konečně měli v neděli den volna. Jen jsme se měli jít sami proběhnout. Můžeme zregenerovat o něco více, ale určitě to není jednoduché, jde o zcela novou situaci. Trenér říkal, že bychom to měli zvládat v pohodě. Podle mě to je individuální, jak kdo bude zvládat takovou zátěž a co pro to udělá i ve volném čase. Co se týče nás, tak jen doufám, že vydržíme co nejdéle, protože obrana ukazuje, že je dobrá a může se na ní stavět. Věřím, že to bude pokračovat a zvládneme to.