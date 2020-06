Tři zápasy po ligovém restartu, devět bodů, skóre 8:1. Pardubickým fotbalistům vyšel vstup do obnovené FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, lídr potvrdil své postavení na prvním místě.

Z výsledků vyčnívá domácí vítězství 5:0 proti Ústí nad Labem. „Vyšlo nám to, i co se týče produktivity. Jsme rádi, ale zároveň jsme pokorní,“ poznamenal po utkání pardubický trenér Jiří Krejčí.

Jeho slova byla potvrzena ve venkovní prověrce. Pardubičtí dokázali vyhrát 2:1 na hřišti předposledního Sokolova. „Věděli jsme, jak náročný styl hry Baník pod novým trenérem předvádí. Urvali jsme moc důležité vítězství,“ zdůraznil obránce Tomáš Čelůstka.

Z jeho levé strany se dostával do akcí, které ovšem ke gólu nevedly. „Měl jsem tam docela dobré příležitosti z levé strany, abych to klukům nachystal, ale asi dvakrát jsem to hloupě pokazil. První poločas jsme drželi hodně míč, ale extra jsme se tam nedostávali,“ ohlédl se.

Jeho hlavní moment přišel ve 38. minutě. Přímý kop v blízkosti pokutového území poslal přes zeď přímo do sítě.

„Honza Jeřábek to na tréninku krásně trefoval, tak jsme mu nechali tu první situaci. Druhý trestňák už byl více z pravé strany, pro leváka. Říkal jsem klukům, že si to vezmu,“ popisoval Čelůstka, který svou trefu věnoval Jaroslavu Švachovi. Bývalý kapitán Zlína nedávno zemřel ve věku 47 let.

„Trénoval mě v béčku Zlína a pro mou další kariéru moc znamenal,“ doplnil osmadvacetiletý fotbalista.

Druhý pardubický gól pak přidal v 82. minutě střídající Brazilec Ewerton. Domácí se prosadili až v závěru. „Věřil jsem, že už to udržíme, protože do té doby jsme pracovali dozadu výborně. Je to taková kaňka, ale máme tři body, to je nejdůležitější,“ dodal Čelůstka.

Nabitý druholigový program pokračuje. Již v neděli od 17 hodin doma Pardubičtí přivítají Vítkovice.