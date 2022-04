První poločas mnoho zajímavého v Chrudimi nenabídl, oba celky si vytvořily spíše náznaky šancí. Nutno podotknout, že nebezpečnější byli hosté z Prostějova. „V první půli jsme se báli hrát, protože jsme pod obrovským tlakem, že musíme každý zápas bodovat. Z toho vznikají chyby, které by kluci normálně nedělali. Po pauze jsme se uklidnili a bylo to lepší," komentoval utkání trenér Radek Kronďák. Zatímco v prvním poločase byli hosté aktivnější a častěji u míče, po pauze se situace otočila.

Domácí přidali a rázem si začali vypracovávat zajímavější brankové příležitosti. Zakončení Marka Kejře v 64. minutě ještě prostějovský gólman vytáhl mimo tři tyče, stejně jako střelu aktivního Jana Řezníčka, rozhodující moment duelu ale přišel v 81. minutě. Po dobré práci Kejře dostal balon na volej do velkého vápna Petr Průcha a přízemní ranou do protipohybu gólmana Bárty dostal Chrudim do vedení.

O čtyři minuty později bylo pro Prostějov ještě hůře. Aleš Schuster neohleduplně sestřelil Michala Vránu na lajně, a protože už jednu žlutou kartu měl, mířil do sprch přednostně. V závěrečném náporu ještě Chrudimské podržel gólman Floder, který vychytal druhou nulu v řadě a pomohl Chrudimi k důležitým třem bodům!

Kouč Kronďák neskrýval spokojenost: „Pro nás je to strašně důležité vítězství. Jak jsem říkal v prvním rozhovoru, že se fotbal někdy nebude muset líbit, ale důležité jsou body a to je přesně případ dnešní výhry. Obrovské díky hráčům za to, jak si za vítězstvím šli, body máme a to je jediné, co se nyní počítá.”

Na domácí vítězství bude chtít Chrudim navázat příští sobotu v Líšni.

MFK Chrudim – 1. SK Prostějov 1:0

Branka: 81. Průcha. Rozhodčí: Franěk – Leška, Kotalík. ŽK: 2:4. ČK: 0:1 (85. Schuster). Diváci: 320. Poločas: 0:0.

Chrudim: Floder – Míka, Koželuh, Donát, Sokol – Vrána (90+3. V. Řezníček), J. Řezníček, Průcha, Záviška (87. Drahoš), Kejř (87. Juliš) – Firbacher (89. Surmaj).

Prostějov: Bárta – Stříž (83. Amobi), Schuster, Hönig (64. Kušej), Zapletal (89. Bialek) – Omale, Schaffartzik, Urbanec (89. Zukal), Kopřiva – Bartolomeu, Koudelka.