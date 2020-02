V obou víkendových zápasech Pardubice se představil Martin Šplíchal. Devatenáctiletý útočník v zimě uspěl na zkoušce a vybojoval si místo v pardubickém kádru pro jarní část. „Začínal jsem od nuly. Musel jsem se hodně snažit a jsem rád, že mi to vyšlo,“ uvedl fotbalista, jenž hostuje z Českých Budějovic.

Trefa proti Žižkovu (2:1) byla již jeho čtvrtým zásahem během zimní přípravy. „Viděl jsem, že se stoper nekouká za sebe. Převzal si míč, počkal jsem si, on navíc uklouzl a pak jsem šel sám na bránu. Spadlo to tam. Tolik gólů jsem zase nedával, tak jsem rád, že mi to tam padá,“ popisoval. Do hry se dostal jako střídající hráč, o den později proti plzeňskému béčku (1:0) pak odehrál první poločas.

Jihočeské Dynamo teď Šplíchal minimálně pro jarní část mění za druholigového lídra. „Jsem nadšený, parta je tu super. Moc se mi tu zatím líbí,“ dodal Šplíchal.